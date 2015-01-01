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  • Team Will Celebrate Diwali With Martyred Families, Greeted With Sweet Messages To The House Of The Brave Martyrs Of Thar

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शुभकामना संदेश:शहीद परिवारों संग दिवाली मनाएगी टीम थार के वीर शहीदों के घर मिठाई संग दिया शुभकामना संदेश

बाड़मेर3 घंटे पहले
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पिछले 2 सालों में बाड़मेर की युवा तरुणाई में देशभक्तिमय ज्वार और शहीद परिवारों ,सैनिकों और अर्धसैनिकों के लिए प्रतिबद्ध टीम थार के वीर इस दीवाली को अनूठी पहल करते हुए जिले के सभी शहीद परिवारों संग दीवाली का महापर्व मनाएगी।टीम थार के वीर के संयोजक रघुवीरसिंह तामलोर ने बताया कि टीम संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह ,कमांडेंट प्रदीप कुमार शर्मा, कैप्टन हीरसिंह भाटी की प्रेरणा ओर मरुगूंज संस्थान के

सहयोग से दीवाली का महापर्व जिले के शहीद परिवारों संग मनाएगी। 1944 से 2020 तक अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाले वीर जाबांजों के लिए टीम थार के वीर पिछले 3 साल से समर्पित है। टीम थार के वीर के मार्गदर्शक बालसिंह राठौड़ और प्रदीप राठी ने बताया कि टीम थार के वीर बाड़मेर जिले के 30 और राजमथाई, मोहनगढ़ और खिरजा शेरगढ़ पहुंचकर शहीद परिवारों संग दीवाली मनाकर शुभकामनाएं प्रेषित करेगी।

साथ ही गांव के जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप कर शहीद परिवार के घर के लिए सड़क, बिजली, पानी, शहीद स्मारक, विद्यालय या मैदान नामकरण के लिए आ रही बाधाओं को दूर कर उचित समाधान का आह्वान करेगी। टीम थार के वीर के इंद्र पुरोहित और श्रवण खदाव ने बताया कि कोविड की महामारी के बावजूद हमारे देश की सीमाओं पर प्रतिबद्ध हमारे वीर जाबांज मजबूती के साथ चीन और पाकिस्तान के सामने लड़ रहे है और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे है, हमारे देश के वीर जाबांजों की याद में इस दीवाली के महापर्व पर समूचे जिले में स्वदेशी अभियान शुरू किया जाएगा।

टीम थार के वीर से जुड़े अशोक राजपुरोहित और हरीश जांगिड़ ने बताया कि टीम थार के वीर ने मरुगूंज संस्थान के सहयोग से प्रत्येक शहीद परिवार के घर दीवाली की मिठाई, लक्ष्मी पूजन, और शुभकामना संदेश भेजकर शहीद परिवारों संग दीवाली मनाने का अनूठा फैसला किया है।

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