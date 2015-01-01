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ट्रेनिंग:आरसेटी का 30 दिवसीय महिला सिलाई प्रशिक्षण का समापन

बाड़मेर4 घंटे पहले
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भारतीय स्टेट बैंक, आरसेटी, बाड़मेर के द्वारा आयोजित 30 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि एसबीआई मुख्य प्रबंधक कपिल कुमार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को बैंकिंग, बैंक ऋण, डिजिटल बैंकिंग संबंधित जानकारी दी गई एवं प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण का फीडबैक लिया गया एवं कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों ने अपना अनुभव साझा किया।

इसमें चार ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। आरसेटी निदेशक ब्रजेश कुमार द्वारा ऋण आवेदन के बारे में जानकारी देकर ऋण आवेदन पत्र प्राप्त किए एवं प्रशिक्षण उपरांत सिलाई कार्य को जारी रखते हुए आय अर्जित की जाएं एवं बेरोजगारी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर भारत में योगदान दिया जाए।

एफएलसीसी काउंसलर अशोक गीगल द्वारा जीवन ज्योति, अटल पेशन, सुकन्या, सुरक्षा बीमा एवं जन-धन योजना के अंतर्गत बैंक से खाते खुलवाकर बैंक से जुड़ने के फायदे बताए गए। खोखसर सरपंच सांगसिंह ने एसबीआई, आरसेटी द्वारा 30 दिवसीय प्रशिक्षण का सफल आयोजन करने पर आरसेटी को बधाई दी एवं आभार व्यक्त किया।

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