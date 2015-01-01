पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आदिवासियों:अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचाराें की वजह वर्तमान व्यवस्था है: कानाराम

बाड़मेर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • लांबड़ा प्रकरण सहित देशभर में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचाराें के विरोध में धरना

राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचएन रेकवाल के आह्वान पर संपूर्ण भारत के 550 जिलों में गुरुवार को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक कानाराम बारूपाल के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के तहत बाड़मेर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर काे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान कानाराम ने बताया कि संविधान में प्राचीन आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त है और इसी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार के सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त हैं। यूथ विकास के नाम पर औद्योगिकरण के माध्यम से बड़े-बड़े बांध बनाकर प्राकृतिक संसाधनों के

लिए उत्खनन कर के आदिवासियों को ज्यादा जमीन और जंगल से विस्थापित किया गया और उनका पुनर्वास करने का ईमानदार प्रयास नहीं हुआ है जबकि संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित 5 व 6 में उल्लेख है कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय एवं राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें