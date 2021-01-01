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योग शिविर:योग से सुप्त शक्तियों का होता हैं विकास: कमेड़िया

बाड़मेर3 घंटे पहले
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हिट इंडिया फिट-इंडिया अभियान के तहत रविवार को पतंजलि युवा भारत बाड़मेर द्वारा एक दिवसीय निशुल्क योग शिविर का आयोजन महाराजा स्कूल छात्रावास शिवनगर बाड़मेर में किया गया। योग शिविर में भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त योग शिक्षक महिपाल कमेड़िया ने विद्यार्थियों को योग के विभिन्न आसन्न जैसे ताड़ासन, त्रिकोण आसन, वर्क्षासन, गरुड़ासन एवं सूर्य नमस्कार सहित सूक्ष्म व्यायाम एवं प्राणायाम और दंड बैठक सिहासन एवं हास्यासन का अभ्यास करवाया। चेतनराम फड़ौदा ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।

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