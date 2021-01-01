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हादसा:सर्प दंश से किसान की माैत

साता7 घंटे पहले
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बाखासर थाना के सुहागी गांव में खेत मे काम कर रहे किसान की सर्पदंश से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुखदान पुत्र बस्तीदान निवासी सुहागी खेत में काम कर रहा था, तब उसे सर्प ने डस लिया। इसके बाद उसे साता अस्पताल लाया गया। जहां से डॉक्टर ने उसे गंभीर घायलावस्था में सांचौर रेफर किया। जहां इलाज के लिए ले जाते समय उसकी बीच रास्ते मौत हो गई।

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