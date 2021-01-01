पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समारोह:देश का भविष्य शिक्षकों के हाथ, अपने दायित्वों को निष्ठा से निभाएं: माचरा

पायला कला3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पायला कला. शिक्षक संघ के समारोह में उपस्थित शिक्षक। - Dainik Bhaskar
पायला कला. शिक्षक संघ के समारोह में उपस्थित शिक्षक।
  • राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का अभिनंदन कार्यक्रम, कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में स्नेह मिलन एवं अभिनंदन समारोह स्थानीय राउप्रावि ढगलों की ढाणी में आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिक्षक संगठन ने विभागीय अधिकारियों समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया।

समारोह के मुख्य अतिथि पायला कला प्रधान चुन्नीलाल माचरा उपस्थित रहे। माचरा ने शिक्षकों के कंधे पर भारत का भविष्य होने की बात कहते हुए दायित्व पर खरा उतरने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के विस्तार और शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। मुख्य अतिथि गुड़ामालानी सीबीईओ ओमप्रकाश विश्नोई व सिणधरी एसीबीईओ मघाराम पूनिया ने प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के संगठन स्तरीय गतिविधियों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल के तौर पर सदैव अग्रणी रहने पर सराहना की।

शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री दीपक ठक्कर व जिलामंत्री घमण्डाराम ने शिक्षकों की समस्याओं के निष्पादन को लेकर प्रदेश एवं जिला स्तर पर संगठन द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। पायला कला उप प्रधान रहमान खान, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पताराम कलबी समेत पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी वाला राम नेहरा, करना राम, जोगाराम आदि ने कोविड काल में प्रभावित शिक्षण के बाद की परिस्थितियों में दुबारा सुचारू रूप दिए जाने पर विचार रखे।

संघ के गुड़ामालानी ब्लॉक अध्यक्ष जुंझाराम जाखड़ व सिणधरी ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलादराम डऊकिया ने स्थाईकरण, एसीपी, एनपीएस, समय परिवर्तन, वेतन विसंगति और शिक्षा विभाग के मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों के स्थाईकरण के मुद्दों पर सतत पैरवी की बात रखी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser