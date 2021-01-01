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अपराध:बोलेरो में आए बदमाशों ने पैसे मांगे नहीं दिए तो पीटा

बाड़मेर3 घंटे पहले
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सदर थाना क्षेत्र के बाड़मेर-जोधपुर हाइवे पर आंचल सिनेमा से आगे हाइवे पर बोलेरो कैंपर में आए बदमाशों ने शराब के लिए पैसे मांग हमला किया। हमले में दो लोगों को चोटें आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लक्ष्मणराम पुत्र कुंभाराम जाट निवासी खरतासर नाडी रामदेरिया ने मामला दर्ज करवाया कि 28 जनवरी की शाम करीब 5 बजे वह और उसका उसका दोस्त दमाराम पुत्र नानगाराम जाट निवासी रामदेरिया दोनों बीएनसी चौराहे से आगे खेराज प्रजापत की होटल के आगे खड़े थे। तभी उत्तरलाई की तरफ से बोलेरो आई।

कैंपर से मोहनराम पुत्र सोनाराम जाट निवासी खरतासर नाडी, पवन गोदारा व एक अन्य ने उनसे शराब के लिए पैसे मांगे। रुपए देने से मना किया तो मोहनराम ने उसकी गर्दन पकड़ कर थापों मुक्कों से मारपीट करनी शुरू कर दी। पवन गोदारा व एक अन्य ने भी बोलेरो से हॉकी निकाल कर मोहनराम को दी। मोहनराम ने हॉकी से वार किया। इससे लक्ष्मणराम के पसलिया और शरीर पर कई जगह चोटें आई है। इस दौरान दमाराम के साथ भी मारपीट की। बदमाश जेब से 500 रुपए लूट कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

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