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जिला परिषद सदस्यों के चुनाव:बदलाव का माैका दें जनता, बेहतरीन परिणाम दूंगा: मूंढ

बाड़मेरएक घंटा पहले
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जिला परिषद के वार्ड 18 से भाजपा प्रत्याशी नरपतराज मूंढ ने अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ निम्बलकोट, कोशलू, खारिया खुर्द, आदर्श आडेल, आडेल और खारडी गांवों में दौरा किया और चुनाव जीतने पर विकास कार्यों का आश्वासन देते हुए वोट मांगे। उन्हाेंने गांवों में जन सम्पर्क किया और लोगों से वोट व समर्थन मांगा।

भाजपा प्रत्याशी मूंढ ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रचार प्रसार को तेज सभाओं और नुक्कड़ सभाओं में लोगों से चुनाव को लेकर अपना विकास का विजन बताया और बदलाव करने का आह्वान किया। इस दाैरान उन्हाेंने कहा कि गहलोत सरकार के लगभग दो साल के शासन में पंचायतों के सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्हाेंने कहा कि लोग समस्याओं से त्रस्त हैं।

भाजपा की ओर से जो वादे किए जा रहे हैं उसे पूरा किया जाएगा। लोग अब झूठे वादों में नहीं आने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्या मेरे जैसा स्थानीय ग्रामीण ही समझ सकता है व समाधान करा सकता है।

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