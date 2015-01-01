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हादसा:छत पर काम कर रहे युवक की करंट से मौत

चौहटन2 घंटे पहले
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उपखण्ड मुख्यालय के निकटवर्ती गांव आलमसर में भवन निर्माण कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक मौत की मौत हो गयी। प्राप्त जानकारी अनुसार श्रवण कुमार पुत्र प्रभुराम मेघवाल निवासी सांवा ने चौहटन थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसका भाई रमेश कुमार मजदूरी करने के लिए आलमसर में मोहनलाल पुत्र भगवानदास के घर काम कर रहा था।

इस दौरान मकान की छत पर काम करते हुए ऊपर से गुजर रही बिजी तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से झुलस कर नीचे गिर गया। घायलावस्था में चौहटन अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हाे गई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शव उठाने से इनकार करते हुए बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर प्रदर्शन किया। कई घंटे तक समझाइश के बाद परिजन शव उठाने पर माने। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। गरीब परिवार के युवक की मौत से आर्थिक मदद दिलाने की मांग की है।

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