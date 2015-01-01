पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फसलों से उपजा धान तो बाजार में आई तेरस:इस बार जिले में खरीफ की सात अरब की पैदावार, गांवों से शहर के बाजार में पहुंची रौनक

बाड़मेर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
360 डिग्री के एंगल से शहर की तस्वीर
  • कोरोना काल के नौ माह बाद दीपोत्सव के त्योहार पर खरीददारी बढ़ी, बाजार हुए गुलजार

कोरोना काल के बीच धनतेरस पर बाजार में खरीदारी का लंबे समय बाद बूम आया। लंबे समय से कोरोना के कारण सूने पड़े बाजार में रौनक आ गई है। किराणा, ज्वैलरी, बर्तन, वाहन आदि दुकानों पर पिछले चार दिनों से लगातार ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। बाड़मेर शहर के स्टेशन रोड बाजार में दिनभर लोगों की भीड़ की वजह से कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है।

कोरोना काल में इस तरह बाजार में बूम आने की उम्मीद नहीं थी, इसके बावजूद लोग जमकर खरीदारी करने में जुटे हुए है। दिवाली के त्योहार के साथ ही आगामी शादियों की सीजन का लेकर भी बाजार में कपड़े, बर्तन, ज्वैलरी सहित अन्य दुकानों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। इस बार खरीफ की फसल की अच्छी पैदावार ने किसानों पर पड़ रही लगातार मार को कम किया है। अब फसल लेने के बाद त्योहार मनाने को लेकर लोगों में उत्साह है।
खरीफ फसलों का उत्पादन

इस बार जिले में बाजरा की 4 अरब, मूंग की 45 कराेड़, मोठ की 1 अरब व ग्वार की 1.50 अरब की पैदावार हुई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बार खरीफ की फसलों में उम्मीद के अनुसार उत्पादन हुआ है। इस वजह से पिछली मार से परेशान किसानों को राहत मिली और बाजार में भी कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों को भी राहत मिली है।
दुपहिया व चार पहिया बिक्री

दुपहिया व चार पहिया वाहनों की भी इस बार उम्मीद से ज्यादा बिक्री हुई है। बाजार के जानकारों के आंकलन के अनुसार इस बार करीब 6 से 7 करोड़ रुपए के दुपहिया वाहन और 20 करोड़ केे आसपास दुपहिया वाहनों की बिक्री की उम्मीद है। कोरोना काल के बीच बाजार की खरीदारी का यह सुखद दिन रहा। अब मार्केट में उछाल की उम्मीद है।

सोने-चांदी की ज्वैलरी और बर्तन

आगामी शादी की सीजन और दीपावली का त्यौहार होने के कारण ज्वैलरी की भी जमकर खरीदारी हुई। सोने चांदी के जानकारों ने बताया कि कोरोना के कारण मंदे पड़े मार्केट में त्योहार की सीजन में फिर से उछाल आया है। इस बार चांदी के सिक्कों के साथ साथ ज्वैलरी की भी लोगों ने खरीदारी की है। जिले भर के मार्केट में इस बार 80 करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान है। इसके साथ ही बर्तनों की खरीदारी में भी जोरदार उछाल आया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें