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विवाह मुहूर्त का टोटा:इस साल अब सिर्फ 10 दिन ही शादी के लिए मुहूर्त, चूके तो फिर 22 अप्रैल तक करना होगा इंतजार

बाड़मेरएक घंटा पहले
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  • इस माह - नवंबर में 3 व दिसंबर में 7 दिन मुहूर्त, ढाई से तीन हजार जोड़ों के विवाह का अनुमान
  • इस साल- कोरोना के डर, लॉकडाउन और शासन की गाइडलाइन की बंदिशों से कम संख्या में हुईं शादियां
  • चार माह के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर 25 नवंबर से बजने लगेंगी शहनाइयां

चार माह के लंबे अंतराल के बाद विवाह की शहनाइयां एक बार फिर देव उठनी एकादशी से बजने लगेंगी, लेकिन इस साल के अंतिम माह दिसंबर तक केवल 10 दिन ही विवाह मुहूर्त रहेंगे। इस माह यानी नवंबर में सिर्फ 3 और अगले माह दिसंबर में केवल 7 दिन ही मुहूर्त हैं। इन 10 दिनों में शहर व आसपास के क्षेत्रों में दो से ढाई हजार जोड़ों के दाम्पत्य सूत्र में बंधने का अनुमान है।

इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक यह कि गत मार्च से जुलाई तक कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लगने और शासन की गाइडलाइन की बंदिशों के चलते काफी कम जोड़ों के विवाह हो सके थे। दूसरी वजह यह है कि अब यदि जो लोग नवंबर व दिसंबर माह के मुहूर्त में विवाह करने से चूक जाएंगे तो उन्हें फिर मुहूर्त के लिए 22 अप्रैल तक का लंबा इंतजार करना होगा।

अभी किस तारीख में मुहूर्त, नवंबर- 26 और 30, दिसबंर-1, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 को

देव उठनी ग्यारस से शुरू होंगे मुहूर्त
इस माह नवंबर में 25 को देव उठनी एकादशी से विवाह मुहूर्त प्रारंभ होंगे। इसके अगले दिन 26 व 30 नवंबर को भी मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद अगले माह 1,6,7,8,9,10 व 11 दिसंबर को विवाह मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद मुहूर्त सीधे आगामी नए वर्ष में 22 अप्रैल से शुरू होगे।

जनवरी-मार्च तक इसलिए नहीं मुहूर्त
15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास रहेगा। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक देव गुरु बृहस्पति और 16 फरवरी से 18 अप्रैल तक शुक्र के अस्त होने के कारण विवाह मुहूर्त नहीं होगा।

अब तिथियां निकलवा रहे लोग

कोरोना के चलते अधिकांश शादियां स्थगित कर दी गईं थी। अब लोग नवंबर व दिसंबर में विवाह जरूर करना चाह रहे हैं। उन्होंने पंडितों से मुहूर्त की तिथियां भी निकलवा ली हैं।

38 दिन मुहूर्त

22 अप्रैल से 18 जुलाई तक
नए वर्ष में 22 अप्रैल से 18 जुलाई तक 38 दिन ही विवाह मुहूर्त रहेंगे। फिर 14 नवंबर को देव उठनी ग्यारस से शुरू होंगे, जो 11 दिसंबर तक रहेंगे।

शादी हॉल, गार्डन की बुकिंग में तेजी
शहर में कई शादी आयोजन स्थल हैं। इनमें मैरिज गार्डन, होटल, कम्युनिटी हॉल व धर्मशालाएं शामिल हैं। मैरिज गार्डन एसोसिएशन की मानें तो नवरात्रि के बाद से विवाह के लिए शादी हॉल और गार्डन की बुकिंग में तेजी आई है। कुछ जगह से महीनेभर पहले से बुकिंग हो चुकी है।

बुकिंग करने वालों से मांगते हैं अनुमति पत्र
मैरिज गार्डन संचालक और अन्य आयोजन स्थल के संचालक बुकिंग कराने वालों से जिला प्रशासन का अनुमति पत्र दिखाने के लिए बोलते हैं कि उन्हें कितने लोगों को आमंत्रित करने की अनुमति मिली है।

कई लोग अभी भी असमंजस में
मैरिज शादी हॉल संचालकों का कहना है कि कई लोग अभी भी मेहमानों की संख्या को लेकर असमंजस में हैं कि वे होटल बुक कराएं या मैरिज गार्डन।

वर्ष 2021 में ये हैं मुहूर्त

  • अप्रैल- 22, 25, 26, 27, 28, 30
  • मई- 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31
  • जून- 5,6 , 17, 18, , 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30
  • जुलाई- 1, 2, 3, 7, 15, 18
  • यह भी खास- 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा मलमास

गाइडलाइन

शादी में 200 से अधिक लोग नहीं होना चाहिए
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होटल, धर्मशाला आदि में विवाह में 200 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। मैरिज गार्डन या कोई अन्य मैदान में उसकी क्षमता के अनुपात से आधे लोग यानी 800 लोगों की जगह है, तो 400 ही बुलाए जाएं।

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