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मांग:मजदूर संघ का प्रतिनिधि मंडल एसई से मिला, समस्याओं के समाधान की मांग

बाड़मेर3 घंटे पहले
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भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय जलदाय मजदूर संघ बाड़मेर का प्रतिनिधिमंडल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग बाड़मेर से राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मंत्री हनुमानराम सारण के नेतृत्व में मिला। जिला संयोजक गोसाई राम सियोल ने बताया कि अधीक्षण अभियंता से 10 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक वार्ता कोविड-19 की सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए संपन्न हुई।

सह संयोजक मालसिंह व रावताराम सोनी ने बताया कि मांग पत्र की मुख्य बिंदुओं में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में सुधार, हैड वर्क्स सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, 9-18-27 के लंबित प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करवाना इत्यादि मुद्दे शामिल रहे। इन पर अधीक्षण अभियंता ने शीघ्र निस्तारण का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया।

वार्ता में जिला मंत्री कुशलारम डऊकिया, संगठन मंत्री जितेंद्र छंगाणी, उपाध्यक्ष शंकर सिंह सहित जिले के सभी उपखंडों के मुख्य कार्यकर्ता मानकाराम, जफर अहमद, रामलाल , चूनाराम, माल सिंह, रावताराम, रामाराम इत्यादि ने वार्ता में भाग लिया।

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