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समस्या:गुड़ामालानी में यातायात व्यवस्था बिगड़ी, रोजाना जाम से परेशानी

गुड़ामालानी3 घंटे पहले
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सड़क के बीच में खड़े वाहन व ठेले। - Dainik Bhaskar
सड़क के बीच में खड़े वाहन व ठेले।

मुख्यालय पर आए दिन ट्रैफिक जाम होने से आम जन परेशान हैं। कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड से लेकर अहिंसा सर्किल तक एक किलोमीटर चलने में राहगीरों को भारी परेशानी होती है। सड़क पर जगह-जगह खड़े वाहन व ठेले, दुकानों के आगे लगे साइन बोर्ड व नो पार्किंग में खड़ी बाइकें परेशानी बढ़ा रही है। मुख्य सड़क से रोजाना लंबे रूट की दर्जनों बसें चलती है जो जोधपुर, अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली, आगरा व हरिद्वार को जाती है।

इसी रुट पर दर्जनों रोडवेज बसों का भी संचालन होता है लेकिन गुड़ामालानी बाजार में आते ही पहिए थम जाते हैं तथा घंटों मशक्कत के बाद यहां से निकल पाते है। ऐसे में कई बस ऑपरेटर्स ने अपना रूट बदल दिया और बाइपास होकर निकल रहे है। इस वजह से स्थानीय यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या को लेकर कई बार ग्रामीणों ने पुलिस के आला अधिकारियों के सामने बात रखी लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा समस्या ठेला चालकों की है। पानी पुरी, दाबेली, खोमचे, पावभाजी सहित अन्य कई तरह के ठेले सड़क के बीचो बीच खड़े हो जाते है, इनसे कई दुकानदार दुकान के आगे ठेले खड़े करने की दिहाड़ी वसूलते है। इस वजह से दुकानों के आगे खड़े ठेलों से यातायात अवरुद्ध हो जाता है।

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