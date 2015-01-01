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प्रशिक्षण शिविर:जैविक कीटनाशक बनाने व अपनाने का दिया प्रशिक्षण

बाड़मेर2 घंटे पहले
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दिशा समाजसेवी संस्था की सक्षम परियोजना के अंतर्गत जिले की तीन पंचायतों आटी, मारूड़ी एवं बोला के नौ गांवों के किसानों को 3 से 7 नवंबर तक जैविक खेती अपनाने एवं किसानों की लागत कम कर आय बढ़ाने पर प्रशिक्षण दिया गया। दिशा संस्थान के परियोजना समन्वयक मनोज शर्मा ने बताया कि किसानों को जैविक कीटनाशक जैसे दशपर्णी अर्क,अमृत जल एंव वर्मी वाॅश बनाना सिखाया गया।

इसके साथ ही जैविक खाद बनाने की विधि से भी किसानों को अवगत कराया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यदि किसान देशी खाद एवं दवाई का उपयोग करें। जैसे गोबर,मींगनी की खाद एवं केंचुआ खाद तथा देशी कीटनाशक जो खेत एवं घर के आसपास मिली सामग्री जैसे नीम के पत्ते,आक के पत्ते,धतुर एवं गौ मूत्र को मिलाकर तैयार किया जाता है तो उससे किसान का कीटनाशक का पैसा तो बचता ही है साथ ही साथ यह जमीन की उर्वरकता शक्ति को भी बढ़ाता है।

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