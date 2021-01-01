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धर्म.समाज:राम मंदिर निर्माण निधि संग्रहण के लिए घर-घर पहुंचेगी टोलियां

बाड़मेर3 घंटे पहले
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  • सहयोग राशि के लिए न्यूनतम 10 रुपए का कूपन, श्रद्धानुसार दान की अपील

रविवार को राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का घर-घर के लिए शुभारंभ किया। जिला सह कार्यवाह धर्मवीर रोज ने बताया कि इस अभियान में हर हिंदू के घर से राशि ली जा रही है। इस अभियान में किसी भी सनातनी परिवार को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। निधि संग्रहण जिला संयोजक भगवान पालीवाल ने बताया कि 31 जनवरी तक बड़ी रसीद काटी गई, अब बड़ी रसीद के साथ कूपन भी काटे जा रहे हैं। संजय जैन ने बताया कि सबसे छोटा कूपन 10 रुपए का रखा गया है। 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि राम मंदिर निर्माण में सहयोग का हर हिंदू को सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। मंडल सह संयोजक मनोहर बारहठ भादरेश ने कहा कि किसी महायज्ञ में विभिन्न आहुतियां दी जाती है लेकिन यज्ञ की समाप्ति पर पूर्ण आहुति में आहुति देने का अवसर विरले लोगों को ही प्राप्त होती है।

इस दौरान खंड कार्यवाह जसवंत सिंह, मंडल सह संयोजक मनोहर बारहठ, भादरेश गांव संयोजक मूलदान, गांव सह संयोजक संजय जैन, आवड़ दान देथा, बांकाराम बुढिया, दिलीप सिंह, गिरधरदान, प्रभुराम सेजू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुड़ामालानी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए क्षेत्र के भामाशाहों द्वारा तो अपनी-अपनी श्रद्धा अनुसार धनराशि दे रहे हैं।

इस सहयोग में किन्नर सीमा बाई ने भी आगे आकर 21 हजार रुपए की नकद सहयोग राशि देकर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। कस्बे में राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि देने का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज को देख गुड़ामालानी में निवास करने वाली सीमा बाई किन्नर ने विश्व हिन्दू परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर अपने घर आने का न्यौता दिया। संघ के खंड प्रौढ़ प्रमुख सुरेश शर्मा, खण्ड व्यवस्थापक प्रमुख वागाराम चौधरी, भाजपा मंडल महामंत्री दुर्गादास वैष्णव उनके घर पहुंचे और इस दौरान सीमा बाई किन्नर सीमा बाई ने 21 हजार रुपए की राशि भेंट की।

भेडाणा गांव में शीतला माता मंदिर में राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रह अभियान के तहत रविवार को विश्व हिन्दू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं समेत ग्रामवासियों की बैठक हुई। बैठक में भामाशाहों का सम्मान किया गया। जिसमें प्राण प्राग मठ भेडाणा के महंत चमननाथ महाराज व पूर्व प्रधानाध्यापक नारायण व आमलियाला प्रधानाचार्य करनाराम और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाड़मेर विभाग कार्यवाह धन्नाराम भदरू ने राम मन्दिर निर्माण निधि संग्रह में विस्तार से जानकारी देते हुए इसमें धर्मप्रेमियों को तन, मन व धन से यथासंभव सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया।

बालोतरा . श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे समर्पण निधि अभियान के तहत रविवार को शहर में विभिन्न टीमों ने दौरा किया। बालोतरा के 45 वार्डों समेत निकटवर्ती समदड़ी, सिवाना, पचपदरा, कल्याणपुर, सिणधरी, गुडामालानी, जसोल में कार्यकर्ताओं की टोलियों ने 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन एवं रसीद बुक से लोगों से सहयाेग लिया।

रामभक्तों ने स्वागत करते हुए श्रद्धापूर्वक धन समर्पण कर सहयोग किया। निधि समर्पण कार्यक्रम के जिला संयोजक जगदीश निंबार्क ने बताया कि बालोतरा नगर में 51 टोलियों ने दौरा किया। साथ ही गांवों में जागरूकता के लिए वाहन रैली का आयोजन किया गया।

जिला संयोजक ने बताया कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बालोतरा जिले के सभी 312 गांवों में ग्राम समितियों द्वारा समर्पण निधि संग्रह किया जाएगा। इसी तरह शहर के वार्ड संख्या 8 में राजेंद्र गोयल, अशोक बंसल, सुभाष चौपड़ा, मुकेश गोयल, भरत मोदी, नवनरत अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, बजरंग दल जिला संयोजक प्रकाश माली, प्रदीप अग्रवाल ने प्रचार किया।

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