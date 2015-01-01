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सरकार के दो साल:सरकार के दो साल किसानों से वादाखिलाफी के नाम: मेघवाल

बाड़मेर4 घंटे पहले
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  • भाजपा के जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर लगाए कुशासन व धोखेबाजी के आरोप

भाजपा जिला अध्यक्ष आदूराम मेघवाल ने कांग्रेस की गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार की विफलताओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मन से भले ही दो साल पूरा करने का जश्न मना रही हो, लेकिन इस विफल सरकार को कोई हक नहीं है कि मन से उत्सव मनाए। मेघवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के ये दो साल राजस्थान के राजनैतिक इतिहास के कालखंड के काले साल होंगे। जिसमें बेशक जनघोषणा-पत्र में अपने आपकी पीठ थप-थपाते होंगे, लेकिन किसानों से वादाखिलाफी, बेरोजगारों से झूठ और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने जैसे काम दो साल के कालखंड में हुए।

उन्होंने कहा कि अंतर्विरोध, अंतर्कलह की ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ना पार्टी चला पा रही, ना सरकार चला पा रही। इसलिए इस सरकार की झोली में इन दो सालों में एक लम्बी फेहरिस्त है विफलताओं एवं वादाखिलाफी की। महिलाओं के प्रति घोर असुरक्षा का माहौल, जनता को महंगे बिजली के बिलों का करंट, 2.50 लाख संविदा कर्मी नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं, 59 लाख किसान सम्पूर्ण कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी की दर राजस्थान में 14 प्रतिशत है, ना बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और ना ही लाखों भर्तियों की घोषणा कर उन्हें पूरा किया जा रहा है। इसलिए ये सरकार इतिहास की अब तक की सबसे नाकारा और अराजक सरकार है और ये सरकार नैतिक रूप से कमजोर हो चुकी है।

पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल ने भी कई उदाहरण देते हुए राज्य सरकार की विफलताएं गिनाई। भाजपा जिला मीडिया प्रमुख ललित बोथरा ने कहा कि पंचायतीराज चुनाव में लगभग ढाई करोड़ मतदाताओं ने भाजपा को जिताया और ग्यारह लाख लोगों के निकाय चुनाव में भाजपा से कुछ ज्यादा वोट लाकर चुनावों में अपनी जीत का थोथा डंका पीट रही है।
दो साल के कांग्रेस की सरकार से आमजन परेशान

नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य नरपतराज मूंढ के नेतृत्व में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में काला दिवस मनाया। जिला परिषद सदस्य ने गुड़ामालानी विधानसभा के अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न धन्यवाद सभाओं को सं‍बोधित करते हुए कहा कि आज गहलोत सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। राजस्थान का आमजन इस विकास विरोधी कांग्रेस सरकार के कुशासन से तंग आ चुका है, इसीलिए हम गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं क्योंकि अशोक गहलोत सरकार युवाओं एवं किसानों की भी विरोधी है।

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