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संकल्प:छात्रों की अनूठी पहल, वैक्सीनेशन के बाद लगाए 200 पौधे

बाड़मेर3 घंटे पहले
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  • मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य की मौजूदगी में पौधे लगाने के साथ संरक्षण का लिया संकल्प

मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद छात्र-छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल करते हुए पौधरोपण किया।कॉलेज परिसर में अलग-अलग किस्म के करीब 200 पौधे लगाने के साथ संरक्षण का संकल्प लिया। डॉक्टर की पढ़ाई के साथ छात्र पौधों की देखभाल भी करेंगे। प्राचार्य आर.के. आसेरी की मौजूदगी में पौधरोपण की शुरुआत की गई।

इसके बाद छात्र व छात्राओं ने कॉलेज परिसर में पौधरोपण किया। प्राचार्य डाॅ.आरके. आसेरी ने कहा कि पाैधराेपण और उनकी देखरेख को छात्र अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। इनकी देखरेख से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और शारीरिक व्यायाम व मानसिक संतुष्टि का अनुभव भी हाेता है। काॅलेज परिसर में हरियाली हाेने से इम्युनिटी बढ़ने के साथ वातावरण भी शुद्ध रहेगा।

परिसर में अक्सर मिट्टी उड़ती रहती है, जिससे एलर्जी भी हाे सकती है। ऐसे में हरे-भरे पाैधाें से इससे बचा जा सकेगा। डाॅक्टर छात्र पाैधाें की देखरेख करेंगे ताे प्रकृति से सीधा जुड़ाव हाेगा। काॅलेज परिसर में काॅलेज प्रबंधन व छात्राें की ओर से 200 पाैधे लगाए गए हैं।

इस मौके पर डाॅ. दीपक तंवर,डाॅ. पुष्पवती जैन, डाॅ. अमित शांडिल्य, डाॅ. ज्याेति पाण्डे,डाॅ. मोतीलाल खत्री, डाॅ. प्रकाश,डाॅ. अरविंद कुमार यादव, दिनेश चौधरी, डाॅक्टर छात्र शुभम शर्मा, चेताली धूत, जयंत शर्मा, हर्षिता पंडित, रुतवी चाैधरी, अनिता विश्नाई, राहुल साेनी, गार्गी भाटी, मेहुल तंवर,महेंद्र गुर्जर सहित कई छात्र माैजूद रहे।

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