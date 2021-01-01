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कोरोना टीकाकरण:वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 14 केंद्रों पर 654 कार्मिकों का टीकाकरण आज

बाड़मेर2 घंटे पहले
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जिले में काेविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में आज गुरुवार काे 14 केंद्रों पर 654 फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के दाैरान राजस्व विभाग के 654 कार्मिकाें का रजिस्ट्रेशन काेविन एप्प पर किया गया है। सीएमएचओ डाॅ. बीएल विश्नाेई ने बताया कि वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में 74 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया गया है।

बुधवार काे जिले में 734 (पुरुष 213 व महिला 521) स्वास्थ्यकर्मियों ने टीके लगवाए। अभियान के तहत बुधवार काे सीएमएचओ ने समदड़ी व पारलू चिकित्सा संस्थानाें में स्वास्थ्यकर्मियों काे काेविशिल्ड की प्रथम डाेज लगाने के लिए प्राेत्साहित किया। अभियान के द्वितीय चरण शुक्रवार काे नगर परिषद बाड़मेर व बालाेतरा के कुल 788 कार्मिकाें के टीकाकरण की कार्य याेजना बनाई गई है।

सीएमएचओ ने बुधवार को निजी संस्थानों पालीवाल आई हॉस्पिटल, विश्नोई हॉस्पिटल बालोतरा तथा आनंद हॉस्पिटल समदड़ी के आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण के लिए निरीक्षण किया।

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