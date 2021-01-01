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वक्र की प्रथम पुण्यतिथि पर काव्यांजलि व पुष्पांजलि कार्यक्रम:बाड़मेर साहित्य जगत के पुरोधा थे वक्र: डॉ. गढ़वीर

बाड़मेर3 घंटे पहले
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आधी सदी तक साहित्य जगत के लिए उन्होंने जो लिखा वो आने वाले समय में युवाओं की प्रेरणा बनेगा। बाड़मेर साहित्य जगत के पुरोधा थे कन्हैयालाल जोशी वक्र। यह बात सेवानिवृत डॉ. एमआर गढ़वीर ने स्थानीय पेंशनर समाज में आयोजित कन्हैयालाल जोशी वक्र की प्रथम पुण्यतिथि काव्यांजलि में कही। उन्होंने कहा कि उनकी पुस्तकें एवं आलेख हमेशा नई उर्जा देते है। रचाव साहित्य संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे पेंशनर समाज के अध्यक्ष जयकिशन जोशी ने कहा कि वाक पटुता ही उनकी पहचान थी।

साहित्य जगत के लिए जो उन्होंने किया वो युगों-युगों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कुएं में भांग एवं सतोलिया कॉलम ने हमेशा समाज में फैली कुरीतियों पर कटाक्ष किया। काव्यांजलि का आगाज करते हुए ओम जोशी ने वक्र के जीवन वृतांत पर कविता पाठ किया। स्वरूप पंवार ने गीत के माध्यम से वक्र के जीवन के वृतांत को उकेरने की कोशिश की। दीपसिंह भाटी ने वर्तमान समय में मायड़ भाषा के महत्व को बताया। गोरधनसिंह जहरीला ने गजल सुनाई। गौतम संखलेचा चमन ने भी गजल से वक्र को पुष्पमाला अर्पित की। राम कुमार जोशी ने अपने विचार पद्य के माध्यम देते हुए वक्र को सच्ची श्रद्धांजलि दी।

चन्द्रप्रसाद गुप्ता ने कविता पेश करते हुए वर्तमान समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया। कवि उमर फारूख गौरी ने गजल गाकर जोशी को याद किया। कवि कृष्ण कबीर ने वक्र के जीवन चरित्र को रेखांकित करने का प्रयास किया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉ बंशीधर तातेड़ ने गजल गाते हुए कहा कि कवि मरता है पर कविता कभी नहीं मरती।

वक्र वाणी अपने आप में काव्य था, उनकी कहानियां, कविता,छंद लम्बे समय तक जीवन को प्रेरणा देती रहेगी। खुशालनाथ धीर एवं सीताराम व्यास राहगीर ने स्वयं न पहुंचने के बाद भी उनके जीवन पर लिखी कविता एवं गजल भेजी जिसका पठन किया गया। कार्यक्रम का संचालन रमेश मिर्धा रसिक ने किया। रचाव साहित्य संस्थान के अध्यक्ष नीरज जोशी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसी कड़ी में काव्य रचनाकर्ताओं का प्रतीक चिन्ह प्रदान किए।

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