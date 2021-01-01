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अभियान:नौ सूत्री मांगों को लेकर वीडीओ संघ ने चलाया अभियान

चाैहटन3 घंटे पहले
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  • वीडीओ संघ ने कांग्रेस पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर चलाया सत्याग्रह आंदोलन

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ चौहटन ने 9 सूत्री मांगों को लेकर चौहटन ब्लॉक कांग्रेस के ब्लॉक कोषाध्यक्ष गौतम धारीवाल को संघ के अध्यक्ष प्रेम कुमार बालाच, महामंत्री गोरखा राम, सदस्य कैलाश खत्री, धर्माराम तथा रेवता राम के सानिध्य में ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग को पांचवें व छठें वेतनमान की विसंगति दूर कर ग्रेड पे की स्वीकृति प्रदान कराने, ग्राम विकास अधिकारी सभा को पूर्व की भांति 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर पदोन्नति पद का वेतनमान प्रदान करने तथा ग्राम विकास अधिकारियों को दिए जा रहे विशेष कार्य भते को विशेष वेतन में परिवर्तन कर मूल वेतन का 10% करने सहित नौ मांगों का ज्ञापन सौंपा।

ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष प्रेम कुमार बालाच ने कहा वर्तमान कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी ग्राम विकास अधिकारी संघ को प्रमोट करने का कहा था। कांग्रेस के घोषणा पत्र को याद कराने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने आह्वान किया। यदि उनकी मांगों पर समुचित विचार नहीं
किया गया तो कलम डाउन आंदोलन किया जाएगा।
सेड़वा . ग्राम विकास अधिकारी संघ के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन का शनिवार को आगाज हुआ। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान शनिवार को पंचायत समिति मुख्यालय पर सरकार का ध्यानाकर्षण के लिए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूर्ण करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया।

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