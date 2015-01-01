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सहायता:वेदांता-केयर्न ने कोविड-19 की जांच के लिए 400 किट किए भेंट

बाड़मेर7 मिनट पहले
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तेल-गैस-खोज में जुटी वेदांता केयर्न ऑयल एण्ड गैस ने स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग के लिए संजीवनी परियोजना के अंतर्गत बाड़मेर जन सेवा समिति द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय, बाड़मेर को 400 किट कोविड-19 के गंभीर रोगियों की जांच करने के लिए डाॅ. बीएल मंसुरिया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को वेदांता, केयर्न के सीएसआर मैनेजर अविनाश रावल नेे उपलब्ध करवाए।

उपरोक्त किट की जांच से कोविड-19 के गंभीर रोगियों की अतिरिक्त जांच की जाएगी। पूर्व में 675 किट उपलब्ध करवाए गए एवं आवश्यकता को देखते हुए दूसरी बार 400 किट और उपलब्ध करवाए है। एसआर मैनेजर रावल ने बताया कि सामाजिक सरोकार का निर्वहन करते हुए एवं कोरोना से निपटने के अभियान में भागीदारी निभाते हुए वेदांता की और से शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढाने के साथ अब तक 45 हजार मास्क और सैनेटाइजर भी वितरण किए जा चुके है। उनके मुताबिक बाड़मेर जिले में 400 गांवों में 6 हेल्थ वैन एवं अन्य वाहनों के जरिए आमजन में कोरोना बचाव के प्रति जागरूकता अभियान चला कर प्रचार-प्रसार किया गया।

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