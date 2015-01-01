पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बाड़मेर विधायक मेवाराम की सभा:क्षेत्र में विकास के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें: जैन

बाड़मेरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
क्षेत्र में नहर का मीठा पानी कांग्रेस की देन है
  • बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभा कर जनता से किया मतदान का आह्वान

प्रदेश की कल्याणकारी कांग्रेस सरकार आम आदमी को हर सम्भव राहत देने का प्रयास कर रही है। कोरोना महामारी के इस संकटपूर्ण समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर सम्भव आम आदमी को राहत दे रहे है। यह विचार बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने शिवकर में जिला परिषद सदस्य वार्ड 20 से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार गीता मेगवाल, पंचायत समिति वार्ड 7 से वीरो देवी जाणी, वार्ड 8 से जेठी देवी गोदारा, वार्ड 9 से लक्ष्मणराम सऊ के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में व्यक्त किए।

जैन ने कहा कि केन्द्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने देश में नरेगा योजना को लागू कर आम आदमी को राहत देने का कार्य किया है, गांव गांव में आज जो ग्रेवल सड़कों का जाल बिछा है यह नरेगा में स्वीकृत हुआ है। इस क्षेत्र में नहर का मीठा पानी कांग्रेस की देन है। विधायक जैन ने उपस्थित ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलती है, इसलिए आप सभी 1 दिसम्बर को कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में बटन दबाकर जिताएं।

सभा को नगरपरिषद सभापति दीपक परमार ने भी संबाेधित किया। कार्यक्रम में कुड़ला सरपंच देवाराम जाणी, गालाबेरी सरपंच अचलाराम सियोल, बेरीवाला तला सरपंच खरथाराम गोदारा, पूर्व सरपंच चेतनराम जाखड़, पूर्व सरपंच गोरखाराम मेगवाल, पूर्व सरपंच विरधाराम मेगवाल, शिवकर सरपंच अर्जुन माली, सावताराम माली, छगनलाल माली सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें