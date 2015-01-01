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मोबाइल लेब से जांच:शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, मोबाइल लेब से जांच, अशुद्ध पदार्थ कराए नष्ट

बाड़मेर2 घंटे पहले
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले में मिलावटखोरी करने वालों पर कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को विभिन्न दलों द्वारा आकस्मिक जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए एवं चल लेब से मौके पर जांच करवाकर मिलावटी खाद्य पदार्थों को नष्ट करवाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार शहर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएल विश्नोई, तहसीलदार प्रेमसिंह माचरा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए एकत्रित किए गए। इस दौरान जोधपुर से आई चल लेब से स्पॉट टेस्ट करवाए गए जिसमें अलग अलग प्रतिष्ठानों में 20 लीटर काम लिया गया तेल नष्ट करवाया गया।

इसी तरह कृषि मण्डी से विभिन्न दुकानों से मिर्च, मसाले, तेल के स्पॉट टेस्ट करवाए जो सही पाए गए।उन्होनें बताया कि रसद विभाग द्वारा धोरीमन्ना क्षेत्र के पांच प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकांश प्रतिष्ठानों की व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई, दो प्रतिष्ठानों पर पांच सौ पांच सौ का जुर्माना लगाया गया।

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