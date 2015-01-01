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मौसम:मौसम: पारा चार डिग्री गिरा दिनभर कोहरा, बढ़ी सर्दी

बाड़मेरएक घंटा पहले
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उत्तरी पश्चिमी हवा की रफ्तार के साथ जिलेभर में तीन दिन से सर्दी का असर बढ़ गया है। गुरुवार को नमी बढ़ने की वजह से सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ रही। दिनभर बादलों की आवाजाही रही। शाम को शहर कोहरे से ढका रहा। दूर-दूर तक धुंध छाई रही।नमी बढ़ने की वजह से तापमान में भी गिरावट रही।

उत्तरी हवा का दबाव रहने से सर्दी का असर भी बढ़ गया। देर सुबह तक मौसम नहीं खुला तो दोपहर के समय भी धूप का असर कम रहा। शनिवार तक मौसम में एक बार फिर बदलाव आएगा। सर्दी जोर पकड़ने लगेगी। गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 17.4 डिग्री दर्ज किया।

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