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कार्यक्रम:गोशाला में सेवा कार्य व पौधरोपण के साथ किया प्रांतपाल का स्वागत

बाड़मेर2 घंटे पहले
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लायंस क्लब बाड़मेर ने शनिवार को प्रांतपाल एमजेएफ संजय भंडारी, प्रांतपाल सचिव श्याम नागोरी व रीजन चेयरपर्सन गोपाल सिंह राजपुरोहित की आधिकारिक यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम सभी मेहमानों का होटल कैलाश इंटरनेशनल में स्वागत किया गया। सर्वप्रथम सुमेर गोशाला में सेवा गतिविधि की शुरुआत की गई।

इसके बाद कृषि मंडी परिसर में लायंस क्लब बाड़मेर द्वारा मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। यहां आने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क वितरित किए गए। यहां 500 मास्क वितरण बांटे गए। उसके पश्चात लायंस वाटिका स्टेशन रोड पर पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर रमेश जैन, मुकेश जैन, मनोज आचार्य,सुबोध शर्मा, पृथ्वी चांडक, राजू शारदा, अशोक डागा, शेखर जैन, संजय जैन उपस्थित रहे।

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