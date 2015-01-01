पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Barmer
  • With The Changing Season, Animals Needed To Be Vaccinated, Disease Prevention, Animal Tagging And Vaccination Camps Were Set Up In Gram Panchayat Dholia.

टीकाकरण शिविर:बदलते मौसम के साथ पशु को टीका जरूरी, बीमारी से बचाव,ग्राम पंचायत धोलिया में पशुओं के टैगिंग व टीकाकरण शिविर लगा

लाठी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बदलते मौसम में पशुओं में जीवाणु एवं विषाणु जनित बीमारियों का प्रकोप अधिक होने कि संभावना रहती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालन विभाग के कार्मिकों ने क्षेत्र के ग्राम पंचायत धोलिया में पशुओं में टैगिंग एवं टीकाकरण का कार्य किया।

भादरिया पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्रसिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं में निशुल्क टैगिंग एवं टीकाकरण का सघन अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा हैं। उन्होंने ग्रामीणों को पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारी खुरपका मुंहपका के लक्षण, बचाव के तरीके और इससे पशुपालक को होने वाले आर्थिक नुकसान से अवगत कराया।

लाठी पशु चिकित्सालय के पशुधन सहायक जीतराम गुर्जर ने पशुओं में होने वाले खुरपका एवं मुंहपका बीमारी का टीकाकरण किया और जाड़े के मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पशुओं में टैगिंग का कार्य करते हुए बताया कि यह भविष्य में पशुओं का आधार कार्ड होगा तथा तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा टैगिंग वाले पशुओं को दिये जाने की बात बताई।

पशुधन सहायक शेरसिंह मीणा ने राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग के अंतर्गत चल रही पशुधन आरोग्य योजना के बारे में पशुपालकों को बताया। उन्होंने क्षेत्र में टीकाकरण एव टैगिंग का कार्य 25 नवम्बर तक जारी रखने की बात कही। पशुधन सहायक कुलदीप नामा ने समस्त किसानों से केन्द्र सरकार के इस सघन टीकाकरण एवं टैगिंग अभियान से जुड़ने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया एवं सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। ग्रामीण सहीराम खेताणी, मांगीलाल, श्रवण विश्नोई, रमेश इत्यादि ने अपने जानवरों में टीकाकरण एवं टैग लगवाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें