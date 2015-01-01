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मदद:आपातकाल में बुजुर्ग महिला के लिए युवक ने किया रक्तदान

बाड़मेर2 घंटे पहले
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घर, परिवार और सगे संबंधियों को भी तकलीफ में रक्त देने काे सौ बार सोचना पड़ता है, लेकिन हेमंत राजपुरोहित कई वर्षों से बाड़मेर ही नहीं पूरे देश में मरीजों के लिए खून की जरूरत सुनते ही अपना काम छोड़कर तुरंत मदद के लिए तैयार रहकर खून की व्यवस्था करवाते है।

राजकीय अस्पताल बाड़मेर में भर्ती 80 वर्षीय मीरों देवी निवासी भीमडा के ब्लड की कमी के चलते तीन युनिट ब्लड की आवश्यकता होने पर दो युनिट ब्लड बैंक से व्यवस्था करवाने के बाद एक युनिट और ब्लड की जरूरत पड़ने पर कपड़ा सिलाई का कार्य करने वाले बाबूलाल गर्ग अपना काम छोड़कर उत्तरलाई से ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया।

हेमंत राजपुरोहित ने बताया कि रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। एक व्यक्ति द्वारा दिए गए खून से चार लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। रक्तदान सेहत के लिहाज से भी उपयोगी है।

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