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वारदात:अवैध संबंध के कारण युवक की हत्या, पेड़ से लटका मिला था शव

बाड़मेर/चौहटन2 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान के अली की बस्ती निवासी युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिलने के मामले में परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। हत्या की वजह अवैध संबंध बताया जा रहा है। शनिवार को डीएसपी नारायणसिंह, थानाधिकारी भुट्‌टाराम मय टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके पर पदचिन्ह भी मिले। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया।

चौहटन थानाधिकारी भुट्‌टाराम ने बताया कि धीरसिंह पुत्र इंद्रसिंह राजपूत निवासी अली की बस्ती बूठ राठौड़ान ने मामला दर्ज करवाया कि उसका भाई जगमालसिंह 5 नवंबर को शाम करीब छह बजे खेत के लिए घर से निकला था। रात को दस बजे तक घर नहीं लौटा। 6 नवंबर को सुबह नौ बजे सूचना मिली कि जगमालसिंह का शव पेड़ पर लटक रहा है।

पड़ोस में ही रहने वाले कृष्णराम पुत्र भमराराम, कोजाराम, लूणाराम, भारथाराम पुत्र कृष्णराम निवासी बूठ व उनके भाणेज कैलाश पुत्र मोतीराम ने उसके भाई जगमालसिंह को पकड़कर पहले मारपीट की। इसके बाद शारीरिक यातनाएं देने के बाद हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

समाज के लोग पहुंचे, गिरफ्तारी की मांग
युवक का शव पेड़ से लटकता मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया था। शनिवार को सीएचसी चौहटन की मोर्चरी के बाहर समाज के लोग एकत्रित हो गए। हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। डीएसपी व थानाधिकारी ने समझाइश करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया।

अवैध संबंध के कारण युवक की हत्या : पुलिस को दी रिपोर्ट में परिजनों ने हत्या की वजह अवैध संबंध बताया है। हत्या के आरोपी कृष्णराम की पुत्रवधु से जगमालसिंह के अवैध संबंध थे। इस वजह से उनके घर आना-जाना रहता था। इसकी भनक लगने के बाद कृष्णराम के परिवार ने हत्या की प्लानिंग बना ली थी। शुक्रवार को मौका मिलते ही हत्या कर दी।

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