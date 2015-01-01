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मौसम:सुबह से बफीर्ली हवाओं के कारण दिन का तापमान 19 डिग्री पहुंचा, दोपहर में धूप से भी राहत नहीं मिली

नोख4 घंटे पहले
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  • रात का पारा 5 डिग्री पहुंचा, शीतलहर ने ठिठुराया

रामगढ़ में बीती रात पारा 5 डिग्री पहुंच गया। पिछले एक सप्ताह से बर्फीली हवाओं का दौर चल रहा है तथा गुरुवार को सुबह गाड़ियों की छत व कांच पर बर्फ की चादर जम गई। इस मौसम में पहली बार ऐसी भीषण सर्दी ने आमजन को झकझोर कर रख दिया है। कस्बे सहित समूचे क्षेत्र में सर्दी का सितम जारी है।

सर्दी से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे है। गुरूवार को सुबह हलके कोहरे का असर रहा दिन चढ़ने के बाद पूरे दिन खिली धूप भी बर्फीली हवाओं के सामने बेअसर साबित हो रही थी। धूप में भी लोगों की धूजणी छूटती रही और लोग गर्म लबादे ओढ़ने के बाद भी ठिठुरते रहे। तेज ठंड के कारण लोग देर तक घरों में दुबके रहे और पूरे दिन भर गलन महसूस होती रही। सर्दी का असर बढ़ने से पाला पड़ने की आशंका के चलते किसान खासे चिंतित नजर आ रहे है।

कोहरे व सर्दी के कारण दुपहिया वाहन चालकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बदले मौसम में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है और ओस की बूँदे बर्फ में तब्दील हो गई। कड़ाके की ठंड में लोग राहत पाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। सुबह शाम जहां अलाव तापते नजर आते है वहीं दिन में धूप सेकते हैं। सर्दी की वजह से लोगों की दिनचर्या में भी खासा बदलाव देखने को मिल रहा है।

पिछले 3 दिनों से लगातार शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबके रहें। वहीं शाम के समय सर्द हवाओं के चलते लोग घरों में दुबके रहे तो घरों से बाहर लोग दिन में ही आग जलाकर अलाय का सहारा लेते नजर आए। वही एक शिफ्ट कार के छत पर शीशों पर रात्रि को बर्फ जम गई। शीत लहर के प्रकोप के चलते लोग घरों में रहें। साथ ही लोगों ने अपने प्रतिष्ठान भी लेट खोलें वही बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जैसलमेर जिले के कई गांव में गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो सर्दी के मौसम में कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिन तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है।

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