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भिड़ंत:एनएच-11 पर इनोवा व कार की भिड़ंत, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त

नोख4 घंटे पहले
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क्षेत्र के सोढ़ाकोर गांव के पास टायर फटने से असंतुलित होकर सामने से आ रही इनोवा गाड़ी से कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इनोवा गाड़ी चालक की सूझबूझ से हादसे के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार क्षेत्र के सोढ़ाकोर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर गुरुवार शाम जैसलमेर से पोकरण की तरफ एक अल्टो गाड़ी जा रही थी। इस दौरान सोढाकोर टोल प्लाजा के पास अल्टो गाड़ी का अगला टायर फट गया। ऐसे में अल्टो कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही इनोवा गाड़ी में जाकर घुस गई।

हादसे के दौरान दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना लाठी पुलिस को दी सूचना मिलने पर लाठी पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल रेवतसिंह, रामनारायण विश्नोई, हनुमानराम विश्नोई मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई।

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