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सफाई व्यवस्था:शहर का कचरा ढोने वाली 2 गाड़ियां खराब,दीपोत्सव के पहले पोकरण शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई, लोगों में रोष

पोकरण3 घंटे पहले
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शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नगरपालिका प्रशासन द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण करने वाली दो गाड़ियां पिछले कई दिनों खराब होने के कारण शहर के कई वार्डों में सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था सुचारू के लिए छह गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें दो गाड़ियां खराब होने के कारण शहर के कई वार्डों की सफाई व्यवस्था लडखड़ा गई है। जिसके कारण वार्डवासियों को इन दिनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता गोविन्द सोलंकी ने बताया कि शहर में पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था को लेकर नगरपालिका प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे है। सोलंकी ने बताया कि पिछले कई दिनों से कचरा संग्रहण की गाड़िया खराब होने के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से लड़खड़ा गई है। जिसके कारण वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों को सूचित किया गया तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस कारण वार्डवासियों में नगरपालिका प्रशासन के प्रति दिनों दिन रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कचरा संग्रहण की गाड़िया खराब होने के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट गई है।

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