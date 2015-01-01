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कार्रवाई:सड़क नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

पोकरण2 घंटे पहले
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यातायात पुलिस द्वारा शनिवार को यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए चालान काटे। यातायात प्रभारी सवाईसिंह तंवर ने बताया कि शनिवार को शहर के व्यास चौराहे से लेकर फलसूंड तिराहे व किला रोड़ पर सड़क नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए चालान काट कर सड़क नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होने

बताया कि शहर में विगत कई दिनों से यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए कार्रवाई की जा रही हैं। यातायात प्रभारी ने बताया कि सड़क पर बिना हेलमेट चलने वाले दुपहिया वाहन चालको को भी हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की हिदायत दी गई।

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