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मौत:ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुंओं के कारण हो रही हैं पशुओं की मौत

पोकरण2 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत सिणला व जलंधरी के ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में वर्षो पूर्व बनाए गए कुएं इन दिनों हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। वर्तमान में जगह-जगह खुले पड़े कुओं के कारण लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस सबंध में क्षेत्र में खुले पड़े कुंओं को बंद करवाने के लिए कई बार संबधित विभाग को अवगत करवाया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के समय खुले पड़े कुएं पानी से लबालब भरे जाते हैं तथा जमीन के सामान्तरण होने के कारण आए दिन पशुओं की अकाल मौत हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों जिले में अकाल पड़ने के कारण आवारा पशु सैकड़ों की संख्या में रिण क्षेत्र में विचरण करने के लिए आते है तथा प्यास के मारे पशु पानी पीने के लिए दिनभर कुंओं पर मंडराते रहते है। कई बार पशु खुले पड़े कुंओं में गिरने के कारण अकाल मौत का भी शिकार हो जाते हैं।। उन्होंने बताया कि इस संबंध प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया। लेकिन अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

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