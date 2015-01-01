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कोविड केयर सेंटर:सीएमएचओ ने सीएचसी पोकरण और कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण

पोकरण3 घंटे पहले
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  • कोरोना रोकथाम एवं बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोकरण तथा कोविड केयर सेन्टर रैन बसेरा पोकरण में की गई व्यवस्थाओं का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कुणाल साहू ने गुरूवार को निरीक्षण कर जायजा लिया गया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण में वार्डाें की व्यवस्था, वर्तमान सफाई व्यवस्था एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता आदि का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान में प्राप्त सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

डाॅ. साहू ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सकों एवं पेरामेडिकल स्टाफ सदैव मुस्तैद रहते हुए कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव संबंधी गतिविधियों का पूर्ण सतर्कता पूर्वक क्रियान्वयन करने तथा पोकरण अस्पताल की सफाई व्यवस्था बेहतर बनाए रखने व प्रतिदिन दो बार चिकित्सा संस्थान के संक्रमण मुक्त करने संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय के समस्त बाथरूमों व टायलेट की

नियमित सफाई पर विशेष ध्यान देने, मरीजों के लिए साफ सुथरी चद्दरें उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। डाॅ. साहू ने कोविड केयर सेन्टर रैन बसेरा पोकरण का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांकड़ा डाॅ. लोंग मोहम्मद एवं डॉ. अशोक भी उपस्थित थे।

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