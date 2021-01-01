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नगरपालिका चुनाव:अध्यक्ष पद के दावेदार कांग्रेस के रमेश माली ने दिया इस्तीफा, निर्दलियों पर रहेगा दाराेमदार

पोकरण2 घंटे पहले
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नगरपालिका चुनाव का लेकर इन दिनों शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान जहां भाजपा द्वारा दो और कांग्रेस द्वारा दो नामांकन दाखिल करवाए गए थे। वहीं बुधवार को स्क्रूटनिंग के दौरान भाजपा से एक, कांग्रेस से दो और एक निर्दलीय प्रत्याशी का नाम चल रहा है।

इसके चलते बुधवार को सुबह से ही बाजार में अध्यक्ष की सीट को लेकर चर्चा गरमा गई है। कांग्रेस में अध्यक्ष के पद के दो प्रत्याशी होने के कारण अभी तक कांग्रेस के दावेदारों की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने मनीष पुरोहित के नाम पर सहमति जता दी।

इसके चलते भाजपा से भरा गया दूसरा दिनेश व्यास का नामांकन स्वत: ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हो गया। वहीं नाम वापसी के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। अधिकारियों ने बताया कि नाम वापसी के अंतिम दिन भी अगर प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया तो अध्यक्ष की दौड़ में दो दावेदार राजनैतिक सिंबल से तो दो दावेदार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकते हैं।

भाजपा कर रही है बहुमत का दावा लेकिन हलचल नहीं, कांग्रेेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही है नाराजगी
अध्यक्ष की दौड़ में चल रहे भाजपा के मनीष पुरोहित इन दिनों पूर्ण रूप से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन दिनों अपने खेमे में सर्वाधिक पार्षद होने की बात कर रहे हैं।

साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने पार्षदों को लेकर इन दिनों अज्ञात वास पर चले गए हैं। इसके चलते शहर में भाजपा के नेताओं की कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं द्वारा बार बार बहुमत का आश्वासन दिया जा रहा है।

शहर में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जहां पार्षदों की खींचतान चल रही है। वहीं इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच आपसी नाराजगी भी स्पष्ट नजर आ रही है। इसके चलते अध्यक्ष पद के लिए दौड़ रहे दावेदारों की चिंता दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही है।

इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जो कि चुनाव हार गए हैं उनके द्वारा भी कई निर्दलीय प्रत्याशियों को हाइजैक किया गया है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही इस खींचतान में अभी तक किसी भी दावेदार के नाम पर सहमति नहीं बन रही है।

नाम वापसी से एक दिन पहले कांग्रेस के दावेदार ने ने पार्टी से दिया इस्तीफा
कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह उभर कर सामने आ रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता तथा नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर कांग्रेस के दावेदार रमेश माली ने बुधवार की रात्रि को पार्टी से इस्तीफा दिया। रमेश माली के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे की खबर के साथ ही पार्टी में पूरी तरह से खलबली मच गई।

कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद द्वारा इस खींचतान को शांत करने का भरसक प्रयास किया गया। लेकिन मंत्री अपने इस प्रयास में विफल नजर आए। दावेदारों के बीच चल रही खींचतान के चलते ही कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष की सीट पर 2 नाम घोषित किए थे। इसके बाद भी दावेदारों के बीच चल रही खींचतान शांत नहीं हुई। नाम वापसी से 1 दिन पूर्व बुधवार की रात्रि को रमेश माली ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने में जुटे हैं अध्यक्ष पद के दावेदार
अध्यक्ष की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी के दावेदार जहां आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा दो नाम खोले गए हैं। वहीं कांग्रेस के दोनों दावेदार इन दिनों निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने और मान मनुहार में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस में अध्यक्ष सीट का सारा दारोमदार इन दिनों निर्दलीय प्रत्याशियों पर टिका हुआ नजर आ रहा है।

कांग्रेस 9 सीटों पर विजयी हुई है तथा 6 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया हुआ है। ऐसे में किसी भी राजनैतिक पार्टी को अपनी दावेदारी के लिए 13 सीटें लाकर बहुमत जताना आवश्यक है। वहीं भाजपा जहां अपने खेमे में सर्वाधिक पार्षदों के होने की बात कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के दावेदार निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने में जुटे हुए हैं।

निर्वाचन विभाग द्वारा जारी की गई नई नियमावली हमें प्राप्त हुई है। पूर्व नियमावली के अनुसार जिस प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलता था उसका आवेदन पत्र खारिज हो जाता था, लेकिन नई नियमावली में ऐसा नहीं है। टिकट नहीं मिलने के बाद भी वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आवेदक रहता है। वहीं प्रत्याशी को स्वयं पहुंचकर नाम वापस लेना पड़ता है।
राजेश विश्नोई, रिटर्निंग अधिकारी, उपखंड पोकरण

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