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कोरोना गाइडलाइन की पालना के दिए निर्देश:ईओ ने किया इंद्रा रसोई और रैन बसेरे की व्यवस्थाएं देखी

पोकरण7 घंटे पहले
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राज्य सरकार के आदेशों से शहर में चलाई जा रही योजनाएं इंद्रा रसोई और रैन बसेरे का रविवार को नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी तौफीक अहमद ने निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्बारा जारी योजना कोई भूखा नहीं सोये के अन्तर्गत संचालित इन्द्रा रसोई का नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी तौफीक अहमद ने आकस्मिक निरीक्षण किया।

उन्होंने खाने की गुणवत्ता को परखा और कोविड की नियमों को पालन करने के लिए पाबंद किया। उन्होंने रैन बसेरा पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस रैन बसेरे पर सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त रजाई और कंबल तथा कोविड के नियमों के पालन करने के लिए सैनेटाइजर और मास्क तथा मेडीकल के सामान्य किट के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही रैन बसेरे पर आने वाले लोगों की एंट्री के रजिस्टर की जांच की। इस टीम मे अधिशासी अधिकारी तौफीक अहमद के साथ महेंद्रसिंह, महेश सिंह उपस्थित थे।

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