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आयोजन:जैसलमेर व मोहनगढ़ पंचायत समितियों की आम सभा में छाया रहा पानी-बिजली का मुद्दा

पोकरण2 घंटे पहले
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  • सदस्यों और प्रधान के निर्वाचन के बाद दोनों ही पंचायतों में पहली आम सभाओं का आयोजन

भास्कर संवाददाता | जैसलमेर जैसलमेर व मोहनगढ़ पंचायत समितियों की आमसभा बुधवार को आयोजित की गई। दोनों पंचायत समितियों की आमसभा में बिजली व पानी का मुद्दा छाया रहा। आगामी गर्मी के सीजन को देखते हुए पीने के पानी को लेकर सदस्यों ने बेहतर जलापूर्ति की मांग रखी। पंचायत समिति जैसलमेर की साधारण सभा की प्रथम बैठक समिति सभागार में जैसलमेर प्रधान रसाल कंवर लखसिंह भाटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जैसलमेर विधायक रूपाराम व जिला प्रमुख प्रतापसिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साधारण सभा को संबोधित करते हुए पंचायत समिति जैसलेमर प्रधान रसाल कंवर लखसिंह भाटी ने कहा कि आमजन से जुड़ी बुनियादी सेवाओं में समस्याओं के निराकरण को सभी विभाग पहली प्राथमिकता में रखे। साथ ही सभी ब्लॉक सदस्य ओर संबधित विभाग अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद लोगो तक पहुचाएं। जैसलमेर प्रधान ने कहा कि सभागार में उपस्थित हर शख्स का पद और विभाग अलग अलग हो सकता है मगर मुख्यध्येय आमजन की समस्याओं का समाधान करके उन्हें राहत देना है। उन्होंने कहा कि सरपंच ओर ब्लॉक सदस्य सीधे तौर पर जनता से जुड़े रहते है ऐसे में पंचायत समिति जैसलेमर आमजन के विकास में कोई कसर नही छोड़ेगी। बैठक में जैसलेमर विधायक रूपाराम धनदेव ने कहा कि पंचायत समिति जनता से सीधी जुड़ी हुई कड़ी होती है, ऐसे में विभागों से सामंजस्य बिठाकर जरूरतमंद लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम करे। जिला प्रमुख प्रतापसिंह ने कहा कि हम सब का मुख्यध्येय जनसेवा है। इसी पथ पर आगे बढ़ते रहना है। पहली प्रथम साधारण सभा के शुरूआत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का साफ़ा पहनाकर व माल्यापर्ण कर अभिनंदन किया गया। पंचायत समिति जैसलमेर की प्रथम साधारण सभा मे प्रधान रसाल कंवर ने आमजन से जुड़े सीधी मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा पेयजल व्यवस्था, बिजली ओर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओ में किसी भी शख्स की कोई परेशानी सामने आए तो तत्काल प्रभाव से उस दिशा में काम करके उसे राहत दी जाए। जैसलमेर व मोहनगढ़ पंचायत समिति की इस बोर्ड की पहली साधारण सभा में पानी बिजली का मुद्दा छाया रहा। बैठक में आगामी गर्मी के सीजन में हर साल आने वाली समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही बिजली की समस्या को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। जिस पर जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बार ग्रामीणों को बिजली व पानी की समस्या नहीं आने की बात कही गई।

नवनिर्मित मोहनगढ़ पंचायत समिति की पहली साधारण सभा का आयोजन बुधवार को प्रधान कृष्णा चौधरी की अध्यक्षता में रखा गया। बैठक में विधायक रूपाराम धणदे, जिला प्रमुख प्रतापसिंह सौलंकी, उपजिला प्रमुख भूपेंद्र बारूपाल, विकास अधिकारी हीराराम कलबी, थानाधिकारी अरूण कुमार, उपनिवेशन तहसीलदार भैराराम सहित उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समितियों सदस्यों के साथ ही पंचायत समिति मोहनगढ़ के सरपंच व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना कर नवनिर्वाचित सदस्यों का साफा, शॉल व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।

इसके साथ ही बैठक में 2021-22 की मनरेगा योजना की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। सदन में स्थानीय विधायक द्वारा पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, उपनिवेशन, पशुपालन, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभागों के अधिकारियों से अपने विभाग से संबंधित किए जा रहे कामों व योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

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