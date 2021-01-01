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ग्रामीण विकास कार्यक्रम:बालिका शिक्षा के लिए मरुगंधा परियोजना पूरा सहयोग करेगी

पोकरण2 घंटे पहले
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एच डी एफ सी बैंक समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवर्तन के सहयोग से उरमूल ट्रस्ट बीकानेर मरुगंधा परियोजना द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उरमूल परिसर में एकदिवसीय कार्यशाला रखी गई। जिसमें खेतोलाई, चाचा, चांदनी, और ओढाणिया गांवों से 99 बालिकाओं ने भाग लिया।

इसमें वर्तमान समय में डिजिटल युग की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए डिजिटल शिक्षा औऱ उनके मायने एवम बाल संरक्षण पर मास्टर ट्रेनर निशांत ओझा द्वारा विस्तार से बताया कि बाल अधिकार क्या है सरकार बाल अधिकारों को लेकर बहुत से कानून बनाए हैं। उन्होंने पोक्सो एक्ट की भी जानकारी दी।

स अवसर पर आस्था मगु, मनीष,सुब्रा पराशर सज्जन भाटी ने भी अपने विचार रखते हुए बताया कि बालिकाओं को गुड टच व बेड टच के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध कानून की विस्तृत जानकारी दी।

इस कार्यक्रम में कोआर्डिनेटर रुखसाना ने बालिकाओं को ओपन बोर्ड तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़कर ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। अंत में परियोजना प्रबंधक दीनदयाल अरोड़ा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि बालिका शिक्षा के लिए परियोजना पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी, आज के युग में बालिका शिक्षा एवं स्वास्थ्य जरुरी हैं। इस अवसर पर मिश्रीलाल, बारुपाल, द्वारकाराम जयपाल ने अपनी सेवाएं दी।

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