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नामांकन:विद्यालय में नेपकिन डिस्पेंजर एवं इंसीनरेटर मशीन खरीदी

पोकरण3 घंटे पहले
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राउमावि बिलिया मालियों का वास पोकरण में शुक्रवार को नेपकिन डिस्पेंजर एवं इंसीनरेटर मशीन को क्रय करके लगाई गई। उच्च माध्यमिक विद्यालय होने एवं विद्यालय में छात्राओं का नामांकन अधिक होने के कारण बालिकाओं को सुविधा के लिए इंसीनरेटर मशीन की व्यवस्था की गई।मशीन की व्यवस्था करवाने में विद्यालय की प्रधानाचार्य पूर्णिमा शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रधानाचार्य की प्रेरणा से विद्यालय का समस्त स्टाफ मय प्रधानाचार्य के आर्थिक सहयोग से लगभग 13 हजार रुपए की लागत की मशीन का जोधपुर से क्रय किया।

विद्यालय के कार्मिक गणपत माली व रामेश्वर माली की प्रेरणा से एसबीआई पोकरण के कार्मिक दिलीप कुमार ने विद्यालय में चार प्लास्टिक की कुर्सियां विद्यालय की व्यवस्था में सहयोग के लिए भेंट की। प्रधानाचार्य पूर्णिमा शर्मा ने भामाशाह का धन्यवाद प्रेषित किया। प्रधानाचार्य ने विद्यालय विकास में भागीदारी बनने के लिए भामाशाहों से सहयोग की अपील की।

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