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पर्यटन विभाग:विभाग की अनदेखी से पोकरण पर्यटकों की नजर में आज भी उचित जगह नहीं बना सका

पोकरण4 घंटे पहले
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  • बाबा की समाधि के दर्शनों को आने वाले करोड़ों श्रद्धालु पोकरण के ऐतिहासिक स्थलों से अनभिज्ञ

विश्व मानचित्र पर पोकरण परमाणु नगरी के नाम से अपनी जगह बना चुका है। इसके साथ ही भगवान द्वारकाधीश का अवतार कहे जाने वाले बाबा रामदेव की समाधि होने के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन के लिए पोकरण आते हैं। लेकिन अभी तक पर्यटन के क्षेत्र में पोकरण का विकास होना लंबित है।

ऐतिहासिक व प्राचीन धरोहरों से सराबोर पोकरण शहर को न तो पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया गया है और न ही शहर के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके चलते शहरवासी भी पर्यटन के क्षेत्र में पोकरण के विकास को तरस रहे हैं।

ऐतिहासिक स्थलों से घिरी पोकरण नगरी में पर्यटकों के देखने के लिए पोकरण किला, नक्काशीदार हवेलियों के साथ-साथ कई दर्शनीय स्थल है। जिसमें सतियों की छतरियां, साथलमेर, भैरव राक्षस की गुफा, टेराकोटा पॉट्स, लोहारकी गांव स्थित रेतीले धोरे व यहां की वाइल्ड लाइफ शामिल है। जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक जैसलमेर आते हैं। लेकिन अभी तक पोकरण के दर्शनीय स्थलों का न तो विभाग द्वारा कोई प्रचार प्रसार किया गया है और न ही जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई विशेष प्रयास किए गए हैं।

यहां पर्यटन विभाग का कार्यालय, पर्यटकों को जानकारी देने का प्रबंध भी नहीं

पोकरण के पर्यटन विकास में पिछडऩे का सबसे मुख्य कारण यह है कि यहां पर पर्यटन विभाग का न तो कार्यालय है और न ही विभाग की कोई शाखा। ऐसे में पोकरण में आने वाले विदेशी पर्यटकों को यहां के पर्यटन स्थलों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परेशानियों से घिरने के कारण विदेशी पर्यटक पोकरण नहीं रुकते हैं। जिसके चलते शहर के लोगों को पर्यटन व्यवसाय का लाभ नहीं मिल पाता है। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण पोकरण शहर आज भी पर्यटन नगरी नहीं बन पा रहा है।

पर्यटन नगरी बनाने के प्रयास हुए विफल
पोकरण को पर्यटन नगरी बनाने के लिए तात्कालीन कलेक्टर के.के. पाठक ने कई मुहिम चलाई। जिसमें रामदेवरा में सिद्धी कलश, पोकरण में परमाणु परीक्षणों तथा सैन्य ताकत के प्रतीकों को सहेजे हुए शक्ति स्थल का निर्माण करवाकर पोकरण को पर्यटन नगरी में शामिल करने का प्रयास किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ इन पर्यटन स्थलों की सार संभाल नहीं होने के कारण जहां एक ओर सिद्धी कलश पूरी तरह से टूट चुका है वहीं शक्ति स्थल में भी रखी सामग्री खराब हो गई है।

पोकरण को पर्यटन नगरी बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। कई बार जनप्रतिनिधियों को भी सूचित किया गया। लेकिन शहर में पर्यटन विभाग की कोई शाखा भी नहीं होने के कारण यहां आने वाले पर्यटकों को यहां के दर्शनीय स्थलों की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
सुमेरसिंह चौहान, स्थानीय निवासी

पर्यटन क्षेत्र में पोकरण का कोई नामोनिशान तक नहीं है। जबकि पोकरण के आस-पास कई ऐतिहासिक स्थल पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित हो सकते हैं। कैलाश टेकरी पर सड़क की सुविधा और अन्य सुविधाओं के लिए कई बार मांग की है। सड़क की सुविधा हो तो आमजन को राहत मिले।
अमित कुमार वैष्णव, स्थानीय निवासी

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