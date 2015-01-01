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जांच:मरुधरा बैंक के कैशियर की शिकायत की जांच करने पहुंचे क्षेत्रीय प्रबंधक

पोकरण5 घंटे पहले
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कस्बे में स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में कार्यरत कैशियर द्वारा बैंक में आने वाले उपभोक्ताओं के साथ लंबे समय से किए जा रहे दुर्व्यवहार की शिकायत पर रीजनल मैनेजर ने भीखोड़ाई पहुंच कर जांच की। उल्लेखनीय है की गांव की आरएमजीबी बैंक में कार्यरत कैशियर मनोज द्वारा बैंक में आने वाले महिला पुरुष उपभोक्ताओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी। जिसके चलते लंबे समय से ग्रामीण परेशान थे जिस पर बुधवार को सरपंच रतनदान चारण के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर गुरुवार को जांच पर बाड़मेर से रीजनल मैनेजर चतुर्भुज मीणा बैंक पहुंचे

शिकायत कर्ताओं एवं ग्रामीणों के लिखित में बयान लिए इस दौरान बड़ी संख्या में शिकायत कर्ताओंग्रामीणों ने आरएम के सामने कैशियर द्वारा उपभोक्ताओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में विस्तार से जानकारी देकर शाखा से हटाने एवं विभागीय कार्रवाई की मांग की। साथ ही बैंक उपभोक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा की जल्द ही बैंक से हटाने एवं विभागीय कार्रवाई नहीं होने पर सभी ग्रामीण बैंक खाते बंद

करवाने पर मजबूर होंगे जिस पर रीजनल मैनेजर ने जल्द जांच पूरी कर हटाने का आश्वासन दिया। इस दौरान वरिष्ठ मेनेजर आरएस चौहान,शाखा प्रबंधक मेहताब सिंह, सरपंच रतन दान, गोपाल मेधवाल, मेहरदीन, दिलीपदान, जैनाराम मेघवाल, कुमेरदान, टीकूराम मेघवाल सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

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