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लूट:पावर प्लांट कार्मिक से अंगूठी व साेने की चेन छीनी, ढाई लाख रुपए भी लूटे

पोकरण2 घंटे पहले
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जिले के सांगड़ गांव स्थित करड़ा गांव के सोलर प्लांट में कंस्ट्रक्शन कार्य रुकवाकर मारपीट करने और डकैती तथा अपहरण करने के संबंध में पुलिस थाना सांगड़ में मुकदमा दर्ज करवाया गया।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि 31 जनवरी काे जब वह प्लांट पर काम करा रहा था, तभी 40-50 लाेग दस वाहनाें से पहुंचे और उससे मारपीट कर साेने की अंगूठी, व चेन छीन ली।

साथ ही गाड़ी में रखे ढाई लाख रुपए लूटकर भी फरार हाे गए। जाते समय आराेपियाें ने उसके वाहन में भी ताेड़फाेड़ की। पुलिस ने इस संबंध में धारा 147, 323, 427, 394, 307/149 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंपसिंह पुत्र मेहताबसिंह ने मुकदमा दर्ज कराया कि रिनिव पावर का सोलर प्लांट प्रोजेक्ट का कार्य ग्राम लाला व कराड़ा के पास सुचारू है।

इसके साथ ही रिनिव पावर की तरफ से कंकरीट सप्लाई कार्य मिला हुआ है। 31 जनवरी को 2.30 बजे साइड पर मैं और मेरे सहकर्मी कराड़ा गांव सुबह मेटेरियल डालने पहुंचे तो वहां पर ग्रामीणों ने मेटेरियल डालने का विरोध किया। इस पर मैं वहां ग्रामीणों से समझाइश करने पहुंचा। इसी दाैरान 7-8 गाड़ियाें में सवार होकर 40-50 व्यक्ति आए और वे लाेग व धक्का मुक्की करने लगे। इनका नेतृत्व नारायणा सिंह व प्रेमसिंह कर रहे थे।

नारायणसिंह ने अपनी गाड़ी से रायफल निकाली और हवाई फायर किया। प्रेमसिंह नशे में धुत होकर फिरोती की मांग की और नहीं देने पर गाड़ी में से पेट्रोल की बोतल निकाली गाड़ी को जलाने की कोशिश की। इसके साथ ही आए लखसिंह, प्रेमसिंह, मगसिंह, देवीसिंह, झब्बरसिंह, बागसिंह, गिरधरसिंह, भोमसिंह व अन्य लोगों ने मेरे सहकर्मी महबूब को पकड़ कर उससे मारपीट करने लगे। साथ ही उस पर पेट्रोल डाल कर उसे जलाने लगे। मैं उसे छुड़ाने के लिए भाग और सभी मेरे साथ मारपीट करने लगे।

मेरे सहकर्मी सभी वहां से भाग गए। उसी दौरान नारायणसिंह ने मेरे गले में पहनी चार तोले सोने की चैन व हाथ में पहनी अंगूठी छीन ली। मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो काे तोड़ दी। इसके साथ ही गाड़ी के टूल में रखे 2 लाख 50 हजार रुपए प्रेमसिंह ने ले ली। इसके साथ ही नारायणसिंह की रायफल लेकर घूम रहे व्यक्ति ने वह रायफल मेरी गाड़ी में रखी और उसके बाद वीडियाे बनाया।

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