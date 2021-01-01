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नगर पालिका चुनाव परिणाम:छह निर्दलीय ही निर्णायक, बहुमत से दूर भाजपा-कांग्रेस नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष गुचिया व व्यास भी हारे

पोकरण7 घंटे पहले
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  • नगर पालिका चुनाव परिणाम, सीट 25, भादपा 10, कांग्रेस 09, निर्दलीय 06
  • हॉट सीट के नतीजों ने चौंकाया;पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया सर्वाधिक 261 वोटों से हारे

नगरपालिका चुनाव में वोटिंग के साथ ही लोगों द्वारा प्रत्याशियों के जीत के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। वहीं कई लोगों द्वारा अपनी स्पष्ट जीत के दावे भी किए गए। रविवार को आए चुनाव के परिणाम ने कई लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया। चुनाव में भाजपा ने बढ़त लेते हुए 10 वार्डों में विजय हासिल की।

कांग्रेस ने 9 तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने 6 वार्डों पर अपना कब्जा जमाया। मतपेटियां खुलने के बाद से ही शहर में उम्मीदवारों को लेकर सियासत जंग शुरू हो गई। निर्दलीय प्रत्याशियों को हाईजैक करना भी शुरू कर दिया। सुबह से ही राजकीय महाविद्यालय में सभी वार्डों के एजेंट एकत्रित हो गए। सुबह 9 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे जैसे विजेता प्रत्याशियों के नाम बोले जाते वैसे वैसे उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। वहीं दोपहर 11 बजे तक सभी प्रत्याशियों का परिणाम घोषित हो गया।

रिटर्निंग अधिकारी राजेश विश्नोई, तहसीलदार बंटी देवी राजपूत, डिप्टी मोटाराम चौधरी तथा अन्य अधिकारियों ने विजयी प्रत्याशियों काे प्रमाण पत्र सौंपे तथा उन्हें पार्षद पद की शपथ भी दिलाई। रविवार को परिणाम आने के बाद भी नगरपालिका बोर्ड के गठन को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। चुनाव के दौरान जहां भाजपा की 10 सीटों पर जीत हुई है। वहीं कांग्रेस की 9 सीटों पर तथा निर्दलीय उम्मीदवार 6 सीटों पर विजयी हुए हैं। ऐसे में नगरपालिका में किसका बोर्ड बनता है यह कह पाना अभी तक स्पष्ट नहीं है। नगरपालिका के चुनाव से पहले कांग्रेस के केबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पालिका चुनाव परिणाम को लेकर स्पष्ट बहुमत का दावा किया था। इसके साथ ही भाजपा के महंत प्रतापपुरी महाराज द्वारा भी सर्वाधिक सीटों को लाने का दावा किया था।

पालिका चुनाव में सबसे हॉटसीट के रूप में वार्ड संख्या 10 की सीट पहचानी गई। इसमें नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया तथा भाजपा के युवा नेता मनीष कुमार पुरोहित की आमने सामने टक्कर थी। वहीं पूरे शहर की निगाह इस वार्ड के परिणाम पर टिकी रही। परिणाम के साथ ही भाजपा के मनीष कुमार पुरोहित ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया को सर्वाधिक 261 वोटों से पराजित किया। वहीं सभी वार्डों में यह जीत सबसे अधिक है।

भाजपा-कांग्रेस में अध्यक्ष के लिए संघर्ष
मतगणना के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों में कलह शुरू हो गई है। नगरपालिका अध्यक्ष की सीट सामान्य होने के कारण जहां भाजपा में सबसे अधिक 261 वोटों से विजयी हुए मनीष पुरोहित और पूर्व जिलाध्यक्ष के पुत्र दिनेश व्यास अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस से नारायण रंगा और रमेश माली भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए आईदान माली भी अपनी दावेदारी जताने में जुटे हुए हैं।

सबसे अधिक वोटों से मनीष तो कम वोटों से मांगीलाल विजयी
नगरपालिका चुनाव परिणाम के दौरान सबसे अधिक वोटों में वार्ड संख्या 10 के मनीष पुरोहित पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया से 261 वोटों से विजयी हुए। वहीं सबसे कम वोटों में वार्ड संख्या 4 के कांग्रेस के प्रत्याशी मांगीलाल गहलोत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमेश कुमार से मात्र 4 वोटों से विजयी हुआ।

कांग्रेस व भाजपा के चार दिग्गज हारे,पूर्व अध्यक्ष भी जीत नहीं सके
नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष की सीट के लिए दावेदारी जताने वाले दिग्गजों ने शहर के कई वार्डों में अपने प्रत्याशियों को निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया था। इसके चलते 25 सीटों पर कुल 57 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद बनी रोचक स्थिति के चलते दिग्गज तो अपने वार्डों में हार गए, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार खड़े रहे। ऐसे में भाजपा के दिग्गज खेताराम माली, नगरमंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा की पत्नी प्रेमलता शर्मा तथा कांग्रेस के दिग्गज पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया, विजय व्यास को हार का सामना करना पड़ा।

पालिका के 10 वार्डों में महिलाएं पार्षद बनी
नगरपालिका चुनाव में 25 वार्डों में कुल 42 महिला प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर पार्षद की सीट के लिए उम्मीदवारी जताई थी। वहीं परिणाम के दौरान 10 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को विजय प्राप्त हुई है। वहीं 32 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में नगरपालिका बोर्ड के गठन महिलाओं को भी भागीदारी रहेगी।

परिणाम के बाद अब अध्यक्ष चुनाव पर नजरें
पोकरण जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) आशीष मोदी के निर्देशानुसार आगामी नगरीय निकायों के चुनाव अध्यक्ष पद को लेकर जिले की नगरपालिका पोकरण के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव कल
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) आशीष मोदी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को निर्वाचन की लोकसूचना जारी होगी। इसके बाद मंगलवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। बुधवार को सुबह 10.30 बजे से संवीक्षा का कार्य होगा। 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। इसके तुरन्त पश्चात् चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए मतदान की तिथि 7 फरवरी को निर्धारित की गई है। मतदान का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतगणना की जाएगी।

उपाध्यक्ष के लिए मतदान 8 को होगा
उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान 8 को होगा। सुबह 10 बजे बैठक प्रारम्भ होगी। इसके बाद सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण होगा। नामांकन प्रस्तुतीकरण के बाद सुबह 11.30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। इसी क्रम में दोपहर 2 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। यदि आवश्यक हुआ तो दोपहर 2.30 बजे से 5 बजे तक मतदान किया जाएगा।

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