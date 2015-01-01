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संरक्षण:52 संतों के समाधि स्थल की अब सार-संभाल नहीं,बांधोलाई तालाब में ऐतिहासिक समाधियों का नहीं हो रहा है संरक्षण

पोकरण2 घंटे पहले
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सामाजिक उपेक्षा एवं उचित देखरेख के अभाव में क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर बांदोलाई तालाब एवं यहां पर स्थित चमत्कारिक महापुरुष स्वामी डूंगरपुरी की जीवित समाधि स्थल नष्ट प्राय होने के कगार पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां केन्द्र एवं राज्य सरकार ऐतिहासिक धरोहरों एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वहीं दूसरी ओर किसी जमाने में पूरे क्षेत्र में विख्यात रहे इस स्थान के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सैकड़ों वर्ष पूर्व क्षेत्र के प्रसिद्घ संत डूंगरपुरी महाराज ने इसी बंादोलाई तालाब पर जीवित समाधि ली थी। तब से पोकरण उपखण्ड सहित निकटवर्ती बाड़मेर जिले एवं फलोदी तहसील के अनेक गांवों के लोग यहां पर आते थे। जानकारी के अनुसार संत डूंगरपुरी के चमत्कारों से प्रभावित होने से यह स्थान अनेक लोगों के लिए आस्था केन्द्र बन गया। कालांतर में इस स्थान की उचित देखभाल होने के यहां पर अन्नक्षेत्र एवं एक

गौशाला का भी संचालन किया जाता था। मगर धीरे धीरे यह स्थान लोगों की उपेक्षा का शिकार होने लगा। आज हालत यह है कि बांदोलोई पर स्थित महंत डूंगरपुरी की जीवित समाधि सहित अन्य संतों की समाधियां भी नष्ट प्राय होने की स्थिति में पहुंच गई है।

बबूल की झाड़ियों के चलते तालाब का अस्तित्व संकट में

एक जमाना था जब शहर के लोग बरसात के मौसम में बांदोलाई तालाब पर पिकनिक मनाने तथा गोठ घुघरी करने के लिए जाया करते थे। इस मौसम में यहां पर लोगों की हर समय चहल पहल रहती थी। धीरे धीरे यह स्थान सूना हो जाने के कारण लोगों का यहां पर आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। उसके परिणाम स्वरूप तालाब सहित पूरे परिसर में बबूल की झाडिय़ां इस कदर फैल गई है कि वहां से अकेले व्यक्ति का निकलना भी दूभर हो गया है। लगभग बीस फुट उंचाई में लगी बबूल की झाडिय़ां एकदम घाट के किनारे तक फैल जाने के कारण तालाब का अस्तित्व भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है।

इन संतों ने ली जीवित समाधियां
ऐतिहासिक धरोहर बांदोलाई पर बैठे महंत शंभू पुरी ने बताया कि वैसे तो यहां पर 52 संतों ने जीवित समाधियां ली है। इनमें से विक्रम संवत 1756 में संत भावपुरी, विक्रम संवत 1880 में जुगतपुरी, विक्रम संवत 1899 में गुरू जोगपुरी उसके शिष्य जगतपुरी ने जीवित समाधि ली। इसी प्रकार विक्रम संवत 1914 में संत मोतीपुरी, विक्रम संवत 1942 में दरियारपुरी, विक्रम संवत 1965 में हरदतपुरी तथा विक्रम संवत 2008 में अंतिम जीवित समाधि के रूप में चिमनपुरी ने समाधि ली।

सैकड़ों बीघा भूमि पर हुआ अतिक्रमण
बांदोलाई तालाब पर संत डूंगरपुरी के चमत्कारों से प्रभावित होकर तत्कालीन ठाकुर ने इस स्थान के नाम लगभग 13 सौ बीघा भूमि आवंटित की थी। बीते लगभग तीस वर्षों के दौरान बांदोलाई की देखरेख नहीं होने के कारण अतिक्रमणकारियों ने अपने कब्जा जमा लिए। इस ऐतिहासिक धरोहर के मालिकों द्वारा पैरवी नहीं करने के परिणाम स्वरूप बांदोलाई की लगभग दो सौ बीघा भूमि पर नगरपालिका ने भूखण्ड काटकर लोगों को आवंटित कर दिए।

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