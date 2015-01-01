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रोजी-रोटी का संकट:रामदेवरा मंदिर खुला, प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं,कस्बे के करीब पांच सौ दुकानदाराें के सामने रोजी-रोटी का संकट

रामदेवरा3 घंटे पहले
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लोक देवता बाबा रामदेव की तीर्थ स्थली रामदेवरा में देश भर मे लगे लाॅक डाउन के खुलने के बाद भी रामदेवरा के प्रसाद विक्रेताओं के सामने अभी भी रोजी-रोटी का संकट खड़ा है। रामदेवरा में 7 सितम्बर से समाधि परिसर के खुलने के बाद से परिसर में प्रसाद सामग्री ले जाने की पूर्ण रूप से मनाही है। ऐसे में कस्बे के 500 से अधिक प्रसाद के दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

कस्बे में समाधि परिसर के साथ मुख्य बाजार में प्रसाद के विक्रेताओं की संख्या बड़ी मात्रा में है। ऐसे में कस्बे के दुकानदारों के लिए रामदेवरा में समाधि परिसर में प्रसाद को चढ़ने को मना करने पर परेशानाओं का सामना करना पड़ा रहा है। गौरतलब है कि रामदेवरा में कोरोना महामारी के बाद देशभर में लगे लाॅकडाउन के बाद सात सितम्बर को समाधि परिसर को खोला गया था। लेकिन सरकार की तरफ से जारी गाइड लाइन में धार्मिक स्थलों में प्रसाद चढ़ाने की पाबन्दी रखी गई थी, जिसको अभी तक हटाया नहीं गया है।

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