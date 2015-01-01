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बरामद:थाने के पास से गाड़ी चोरी, 3 घंटे के भीतर की बरामद,सिणधरी की घटना, नोसर से भोजासर रोड पर मिली

सिणधरी2 घंटे पहले
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सिणधरी. पुलिस ने तीन घंटे में जब्त की चोरी हुई गाड़ी।

उपखंड मुख्यालय पर दुकान के पास खड़ी लाइफ स्टाइल कैंपर गाड़ी को चोर ले गए। इसकी जानकारी जब गाड़ी के मालिक को मिली तो उन्होंने पुलिस को इतला दी। साथ ही अपने दोस्तों व सोशल नेटवर्क पर गाड़ी चोरी होने की जानकारी शेयर की। इसके बाद दोस्तों व पुलिस की मदद से तीन घंटे में गाड़ी को धोरों के बीच खोज निकाला। लेकिन चोर गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गए।

पुलिस थाना सिणधरी के सामने वीरेंद्र आसू की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। उनकी गाड़ी पास ही पार्क की हुई थी। दोपहर दो बजे दो चोरों ने वहां से गाड़ी चुरा ली। वीरेंद्र को करीब आधा घंटा बाद में पता चला तो उन्होंने पुलिस थाने में इतला दी और अपने दोस्तों को फोन पर व सोशल मीडिया के जरिए गाड़ी की जानकारी शेयर की। इसके बाद सोशल मीडिया का नेटवर्क काम कर गया।

नेटवर्क की कड़ी से कड़ी मिलती गई और बायतु व सिणधरी पुलिस की टीम के साथ आठ से दस अन्य वीरेंद्र के दोस्तों की गाड़ियां भी इसके खोज बीन में जुट गई। लगातार लोकेशन व दोस्तों की मदद से जानकारी अपडेट होती रही और अंतिम लोकेशन नोसर से भोजासर रोड पर पाई गई। सभी गाड़ियां उसी लोकेशन का पीछा करते हुए लोकेशन से चार किलोमीटर दूर स्थित नैणों की ढाणी स्कूल के सामने स्थित धोरे पर पहुंची,

जहां पर गाड़ी खड़ी नजर आई। लेकिन वहां से चोर फरार हो गए। 3 घंटे की मशक्कत के दौरान सिणधरी व बायतु पुलिस टीम के हैड कांस्टेबल आईदानराम, लजपतसिंह, कांस्टेबल उदाराम डूडी, चेनाराम, भिंयाराम, मेवाराम, चालक प्रेमसुख, हैड कांस्टेबल मोहनराम, कांस्टेबल जुगताराम, चालक रूपकिशोर सहित अर्जुन तरड़, हुकमसिंह बेनीवाल, जसवंत बेनवाल, गजेंद्र, शंभुराम, हीराराम, लिखमाराम, जगदीश, लक्ष्मण, पुखराज, खेमाराम, मानाराम सहित दस अन्य स्थानीय युवाओं का सहयोग रहा।

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