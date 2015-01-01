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सुसाइड:ट्रक चालक ने फंदा लगा कर आत्महत्या की

सिणधरी3 घंटे पहले
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सिणधरी थाना क्षेत्र के मेगा हाइवे पर एक होटल के पास ट्रक को खड़ा कर चालक ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह आत्महत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचे और हरियाणा निवासी परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों की ओर से ई-मेल के जरिए रिपोर्ट देने पर शव को उतार कर सिणधरी थाना मोर्चरी में रखवाया गया है।

थानाधिकारी बलदेवराम चौधरी ने बताया कि पोला सिंह पुत्र लीला सिंह जाट सिख उम्र 35 वर्ष निवासी नागपुर पुलिस थाना रतिया जिला जतिया हरियाणा ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। युवक ट्रक चालक है और बुधवार रात को ट्रक एक होटल पर खड़ा किया था। इसके बाद पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों की मौजूदगी में शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा।

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