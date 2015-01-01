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कार्रवाई:पेड़ों की अवैध कटाई से खत्म हाेते वन,वन क्षेत्र में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, अधिकारी नहीं करते कार्रवाई

सिवाना2 घंटे पहले
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सिवाना सहित उपखंड क्षेत्र के वन्य क्षेत्र में बेरोकटोक पेड़ों की कटाई हो रही है। सैकड़ों किलोमीटर में फैली अरावली की पर्वतमाला के साथ ही वन क्षेत्र में अवैध खनन व पेड़ों की कटाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाले इस भूभाग की दशा अफगानिस्तान की पहािड़यों की जैसी हो गई है।

उपखंड क्षेत्र के कुंडल, सेला, पिपळून, देवड़ा, थापन, इंद्राणा, मेली, कुशीप, फूलन, समदड़ी, मवड़ी, मायलावास, मोकलसर, रमणिया क्षेत्र पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। तीन दशक पूर्व यहां पहाड़ियां भरपूर हरियाली से आच्छादित नजर आ रही थी। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होने से अब यहां वीरानी छाई हुई है। पेड़-पौधों की अधिकता होने से इन इलाकों में बारिश भी अच्छी हो रही थी, लेकिन आज कुएं तक सूखने की कंगार पर है।

ग्रेनाइट व मेसेनरी स्टोन खनन से कुछ पहाड़ियों का तो जमीन से नामोनिशान ही खत्म हो गया है। वहीं कुछ पहाड़ियों पर लकड़ी गिरोह सक्रिय होने से वीरान हो गई है। पहाड़ी इलाकों से कीमती धव व रोहिड़ा के पेड़ धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं। हालांकि उपखंड स्तर पर वन विभाग का कार्यालय भी है, लेकिन कार्मिक अवैध कटाई व वन क्षेत्र में हो रहे खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
^अगर किसी ने सड़क मार्ग या वन क्षेत्र में किसी पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, तो जानकारी प्राप्त कर ऐसे लोगांे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- मंगलाराम, क्षेत्रीय वन अधिकारी सिवाना

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