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समस्या:गांधी चौक में यातायात व्यवस्था बदहाल, हर रोज जाम में परेशान हो रहे वाहन चालक

सिवानाएक घंटा पहले
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कस्बे में यातायात जाम होने के बाद तू-तू मैं-मैं होना आम बात हो गई है इसके बावजूद इस समस्या को लेकर कोई सुधार नहीं हो रहा है। लंबे समय से व्यवस्था में सुधार के लिए ज्ञापन तक दिए जाते रहे हैं फिर भी जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर अस्थाई अतिक्रमण के कारण भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई बार जाम होने से सड़क से गुजरने वाली एंबुलेंस को दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

जाम में थोड़ी-बहुत वाहनों में टक्कर होने से विवाद हो जाता है। गुरुवार को भी ट्रक व कार में टक्कर हो गई। ऐसे में चालक आपस में उलझने लग गए। लोगों ने बीच आकर शांत किया तथा जाम खुलवाया। ऐसे में यातायात कर्मियों की नियुक्त होने जरूरी है।

  • जाम से निजात पाने के लिए गांधी चौक से अस्थाई स्टैंड को बंद करवाकर बसों का ठहराव बस स्टैंड पर ही करवाया जाए तो काफी हद तक व्यवस्था सुधर सकती है। - महेश नाहटा, अध्यक्ष व्यापार संघ
  • यातायात व्यवस्था सुधार के लिए स्थाई यातायात पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति होनी चाहिए। - रमेश कुमार, सिवाना
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