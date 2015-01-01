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अभियान:भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने दिया घर-घर दीपक जलाने का संदेश

आंगई3 घंटे पहले
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भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान मिट्टी वाले दिए जलाना अबकी बार दिवाली पर के तहत कार्यकर्ताओं ने मिठाई और एक-एक दीपक देकर सभी दुकानदारों से अपील की कि इस बार दीपावली पर चाइनीज चीजें नहीं खरीदेंगे।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक रूप से दम तोड़ चुके गरीब परिवार फुटकर व्यापारियों आदि को पुनः आर्थिक रूप से मजबूत करें। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाओ चाइनीज भगाओ। इस मौके पर भजयुमो मण्डल अध्यक्ष आंगई लक्ष्मी नारायण परमार, मंडल महामंत्री ऋषि शर्मा, धर्मेंद्र सिंह परमार, मानसिंह जाटव, वहीद खान, रामबृज सिंह परमार, हेम सिंह परमार, लक्ष्मीनारायण गोस्वामी, भीकम सेन उपस्थित रहे।

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